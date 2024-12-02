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King Diamond

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2 дек 2024 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

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23 мар 2022 : 		 Нового KING DIAMOND до 2023 не будет

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15 янв 2022 : 		 Вышли колыбельные KING DIAMOND And MERCYFUL FATE
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|||| 2 дек 2024

Видео полного выступления KING DIAMOND



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Видео полного выступления KING DIAMOND, состоявшегося 29 ноября в YouTube Theater, Los Angeles, California, доступно для просмотра ниже:

01. Arrival
02. A Mansion In Darkness
03. Halloween
04. Voodoo
05. Spider Lilly
06. Sleepless Nights
07. Welcome Home
08. The Invisible Guests
09. The Candle
10. Masquerade Of Madness
11. Electro Therapy
12. Eye Of The Witch
13. Burn

Encore:

14. Abigail




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2 дек 2024
resurgamresponses
если это ютуб театр то почему записали не с пульта
2 дек 2024
resurgamresponses
так бы посмотрел, качесетво видео ого

просмотров: 530

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