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Новые обещания нового KING DIAMOND



Участники KING DIAMOND Andy La Rocque и Pontus Egberg поговорили с Jimmy Kay. В частности про "Spider Lilly", Andy рассказал:



«Эта идея пришла от King'a. Я не помню, когда именно, но он работал над ней довольно долго. И я полагаю, что текст для нее был написан за несколько дней до начала тура. Он отправил мне основу песни всего за несколько дней, кажется, за неделю до начала тура. Так что нам пришлось очень быстро выучить ее и записать, потому что мы знали, что будем снимать еще и видео. Так что сейчас это самая новая наша песня, которую мы играем вживую. А « Spider Lilly» — это злая девочка. Но она может быть и доброй. Посмотрим. Думаю, она немного изменится. Это персонаж, часть истории, над которой сейчас работает King».



На вопрос, не вынашивал ли он идею « Spider Lilly» достаточно долгое время, Andy сказал:



«Нет. Я так не думаю. То есть, у него были какие-то идеи, но сколько их было и как долго, я не знаю. Я просто знаю, что мы реализовали эти идеи незадолго до начала тура».



Pontus добавил: «Как сказал Andy, мы услышали черновое демо этой песни только за неделю до того, как отправились в Штаты, и нам пришлось быстро выучить ее и записать. А теперь, я полагаю, она уже сведена».



Andy добавил: «Она будет выпущена в виде видео и сингла. Я не знаю, когда именно. Но у нас есть и другие песни. У King много идей, а у меня много песен, которые находятся на стадии демо или закончены».



На вопрос о том, завершен ли уже новый альбом KING DIAMOND, Andy сказал:



«Нет, не завершен. Мы все еще работаем над ним. И как только мы вернемся из тура, у нас будет небольшой рождественский перерыв, а потом мы снова возьмемся за дело. Так что мы планируем закончить все этой весной и выпустить альбом вскоре после европейского летнего фестивального тура и всего остального. Вот такой у нас план».



Говоря о появлении «Electro Therapy», La Rocque сказал:



«Она существует уже — давайте прикинем — несколько лет... Кажется, я написал ее, так... я написал начальные риффы во время тура еще в 19-м году. И в нее вносились некоторые изменения, особенно в куплет, пытаясь найти правильную тональность для пения King'a и все такое прочее. И я считаю, что то, что мы имеем сейчас, — это, вероятно, окончательная версия, и она тоже войдет в альбом. King все еще работает над некоторыми тонкостями текста; вы услышите на концертах».







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