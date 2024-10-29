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*Умер Пол Ди'Анно 36
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
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King Diamond

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24 окт 2023 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «В следующем году всё может быть»

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6 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE не отказался бы от сотрудничества с KING DIAMOND

20 дек 2022 : 		 MICHAEL SWEET: «KING DIAMOND совсем не такой!»

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23 мар 2022 : 		 Нового KING DIAMOND до 2023 не будет

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12 июн 2021 : 		 KING DIAMOND должны выпустить альбом до тура

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Новая фигурка KING DIAMOND



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Super7 выпустили новую фигурку KING DIAMOND



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29 окт 2024
resurgamresponses
тут в новостях поранее Вашингтон Ирвинг спрашивал насчет бейсбола.
а вот насчет фигурок. есть тут ктото у кого есть хотя бы одна фигурка музыканта или 2-3.
я уважаю КД и коечто даже прикупил из его музла. НО! фигурка его мне не нужна...

просмотров: 215

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