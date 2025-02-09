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У KING DIAMOND есть целых десять песен



KING DIAMOND в интервью Full Metal Jackie ответил на вопрос о том, как продвигаются дела с новым материалом:



«На самом деле песен очень много. Есть одна песня, которую мы играли вживую, но она ещё не закончена, но очень близка к завершению. Но мы не работаем над одной песней за раз, мы работаем сразу над всем альбомом. Так что сейчас мы трудимся одновременно над 10 треками, над которыми работали и до тура. И один уже почти готов. Тексты не до конца закончены, но все части для текста уже есть, и есть мелодия для него. Это одна из песен, в которой, возможно, будет присутствовать гость, исполняющий со мной одного из персонажей, различные настроения этого персонажа. Это песня под названием "Lobotomy", в которой вся музыка написана, за исключением гитарных соло, которые гитарист будет играть сам... В этой песне есть вступление и небольшая кода. Есть ещё одна песня под названием "The Nun", в которой орган Хаммонд звучит от начала и до конца — она звучит очень сыро. В ней много всего — очень сложные партии, смены темпа. Она очень мощная, с двойными бас-бочками. А "Lobotomy" тяжёлая и очень мрачная. Однажды я дал послушать её, только музыку [основателю и генеральному директору Metal Blade Records] Брайану Слэгелу у себя дома, и он сказал: "Это очень мрачно". И всё получилось именно так, как и задумывалось. В ней также есть партии хаммонда, что делает её по-настоящему сумасшедшей, потому что мы собираемся исполнять её вживую. А ещё у нас на сцене была дополнительная инвалидная коляска, которая предназначалась для "Lobotomy", но "Lobotomy" так и не была дописана до конца. Так что мы надеемся, что всё будет готово к началу европейского турне, и мы сможем исполнить "Lobotomy" и показать её на сцене».







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