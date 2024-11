сегодня



Видео полного выступления KING DIAMOND



Видео полного выступления KING DIAMOND, которое состоялось 25 октября в The Eastern, Atlanta, Georgia, доступно для просмотра ниже:



Funeral 0:00:00

Arrival 0:01:25

Mansion In The Darkness 0:07:20

Intros 0:12:14

Halloween 0:14:20

Voodoo 0:19:30

Them 0:24:17

Spiderlily 0:27:34

Two Little Girls 0:32:00

Sleepless Nights 0:35:00

Out From The Asylum 0:40:00

Welcome Home 0:41:46

The Invisible Guests 0:47:56

The Candle 0:53:13

Masquerade Of Madness 1:01:00

The Eye Of The Witch 1:06:09

Burn 1:10:40

Electro-Therapy 1:16:08

Abigail 1:23:42

Insanity 1:28:44







