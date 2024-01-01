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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 45
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 20
*NIGHTWISH от TARJA 19
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King Diamond

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15 дек 2024 : 		 KING DIAMOND выпустит сингл до Нового Года

2 дек 2024 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

18 ноя 2024 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Новые песни приняли хорошо!»

4 ноя 2024 : 		 Новые обещания нового KING DIAMOND

3 ноя 2024 : 		 Музыканты KING DIAMOND, METAL CHURCH, EXODUS, BURNING WITCHES исполняют KING DIAMOND

1 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления KING DIAMOND

29 окт 2024 : 		 Новая фигурка KING DIAMOND

16 окт 2024 : 		 KING DIAMOND исполнил две новые песни

10 окт 2024 : 		 Как KISS хотели засудить KING DIAMOND

25 авг 2024 : 		 MIKKEY DEE о работе с KING DIAMOND

25 фев 2024 : 		 KING DIAMOND о новом материале KING DIAMOND и MERCYFUL FATE

15 янв 2024 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «Как только мы закончим работу над парой песен, мы, вероятно, выпустим их»

31 окт 2023 : 		 Новое видео KING DIAMOND

24 окт 2023 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «В следующем году всё может быть»

13 апр 2023 : 		 KING DIAMOND в Metalocalypse

6 мар 2023 : 		 MIKKEY DEE не отказался бы от сотрудничества с KING DIAMOND

20 дек 2022 : 		 MICHAEL SWEET: «KING DIAMOND совсем не такой!»

30 ноя 2022 : 		 KING DIAMOND о разнице в сочинении материала для KING DIAMOND и MERCYFUL FATE

29 окт 2022 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «У нас полно материала»

10 окт 2022 : 		 KING DIAMOND — о том, как на отчисления от кавер-версии METALLICA на MERCYFUL FATE он купил себе машину

18 сен 2022 : 		 ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!»

5 сен 2022 : 		 KING DIAMOND: «Люди обалдеют от нового шоу»

9 авг 2022 : 		 KING DIAMOND встретился с Героем

8 авг 2022 : 		 KING DIAMOND — о том, почему MICHAEL'a DENNER'a не пригласили в нынешний состав MERCYFUL FATE

23 мар 2022 : 		 Нового KING DIAMOND до 2023 не будет

3 фев 2022 : 		 KING DIAMOND работает над текстами
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|||| 15 дек 2024

KING DIAMOND выпустит сингл до Нового Года



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Группа KING DIAMOND сообщила о том, что премьера видео на новый сингл, "Spider Lilly", намечена на 17 декабря.






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