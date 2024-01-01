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Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё...
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Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами
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BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!»
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RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!»
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NIGHTWISH от TARJA
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GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!»
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17
Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн...
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184 группы выступят на Hellfest 2025
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Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё...
45
Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами
34
BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!»
22
RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!»
20
NIGHTWISH от TARJA
19
все новости группы
King Diamond
Дания
Heavy Metal
http://www.kingdiamondcoven.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/kingdiamond
Facebook:
https://www.facebook.com/kingdiamond
15 дек 2024
:
KING DIAMOND выпустит сингл до Нового Года
2 дек 2024
:
Видео полного выступления KING DIAMOND
18 ноя 2024
:
Гитарист KING DIAMOND: «Новые песни приняли хорошо!»
4 ноя 2024
:
Новые обещания нового KING DIAMOND
3 ноя 2024
:
Музыканты KING DIAMOND, METAL CHURCH, EXODUS, BURNING WITCHES исполняют KING DIAMOND
1 ноя 2024
:
Видео полного выступления KING DIAMOND
29 окт 2024
:
Новая фигурка KING DIAMOND
16 окт 2024
:
KING DIAMOND исполнил две новые песни
10 окт 2024
:
Как KISS хотели засудить KING DIAMOND
25 авг 2024
:
MIKKEY DEE о работе с KING DIAMOND
25 фев 2024
:
KING DIAMOND о новом материале KING DIAMOND и MERCYFUL FATE
15 янв 2024
:
Гитарист KING DIAMOND: «Как только мы закончим работу над парой песен, мы, вероятно, выпустим их»
31 окт 2023
:
Новое видео KING DIAMOND
24 окт 2023
:
Гитарист KING DIAMOND: «В следующем году всё может быть»
13 апр 2023
:
KING DIAMOND в Metalocalypse
6 мар 2023
:
MIKKEY DEE не отказался бы от сотрудничества с KING DIAMOND
20 дек 2022
:
MICHAEL SWEET: «KING DIAMOND совсем не такой!»
30 ноя 2022
:
KING DIAMOND о разнице в сочинении материала для KING DIAMOND и MERCYFUL FATE
29 окт 2022
:
Гитарист KING DIAMOND: «У нас полно материала»
10 окт 2022
:
KING DIAMOND — о том, как на отчисления от кавер-версии METALLICA на MERCYFUL FATE он купил себе машину
18 сен 2022
:
ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!»
5 сен 2022
:
KING DIAMOND: «Люди обалдеют от нового шоу»
9 авг 2022
:
KING DIAMOND встретился с Героем
8 авг 2022
:
KING DIAMOND — о том, почему MICHAEL'a DENNER'a не пригласили в нынешний состав MERCYFUL FATE
23 мар 2022
:
Нового KING DIAMOND до 2023 не будет
3 фев 2022
:
KING DIAMOND работает над текстами
15 янв 2022
:
Вышли колыбельные KING DIAMOND And MERCYFUL FATE
27 дек 2021
:
Участники THE BLACK DAHLIA MURDER вместе с Two Minutes To Late Night Crew исполняют KING DIAMOND
10 сен 2021
:
MIKKEY DEE: «В конце у KING DIAMOND я чувствовал себя зажато»
25 июн 2021
:
KING DIAMOND обещает два альбома в 2022 году
12 июн 2021
:
KING DIAMOND должны выпустить альбом до тура
25 апр 2021
:
Комиксы от KING DIAMOND
5 апр 2021
:
MIKKEY DEE исполняет KING DIAMOND
26 фев 2021
:
Музыканты EXODUS, EVILE, LET US PREY исполняют KING DIAMOND
24 фев 2021
:
Гитарист KING DIAMOND заявил, что новый альбом группы будет более органичным
5 фев 2021
:
KING DIAMOND об альбомах MERCYFUL FATE, KING DIAMOND
31 янв 2021
:
Бывший басист KING DIAMOND: «А я тоже не против!»
28 янв 2021
:
MIKKEY DEE хотел бы увидеть реюнион оригинального состава KING DIAMOND
11 янв 2021
:
KING DIAMOND с сыном
23 ноя 2020
:
ЕР KING DIAMOND доступен для прослушивания
22 ноя 2020
:
Фильтры от KING DIAMOND
1 окт 2020
:
Переиздание KING DIAMOND выйдет осенью
13 авг 2020
:
Пазл KING DIAMOND выйдет осенью
12 апр 2020
:
Переиздания альбомов KING DIAMOND выйдут в мае
2 апр 2020
:
Классика KING DIAMOND выйдет на винле
13 мар 2020
:
KING DIAMOND не поедет в Мексику
22 дек 2019
:
Гитарист KING DIAMOND: «На новом альбоме мы вернёмся к корням»
1 дек 2019
:
Гитарист KING DIAMOND отметил день рождения на сцене
25 ноя 2019
:
Профессиональное видео с выступления KING DIAMOND
18 ноя 2019
:
Видео с выступления KING DIAMOND
8 ноя 2019
:
Новая песня KING DIAMOND
4 ноя 2019
:
KING DIAMOND исполнил новую песню
26 авг 2019
:
Трейлер нового альбома KING DIAMOND
20 авг 2019
:
Новый сингл KING DIAMOND выйдет осенью
9 фев 2019
:
Гитарист KING DIAMOND о записи новых песен
23 янв 2019
:
Фрагмент нового DVD KING DIAMOND
18 янв 2019
:
Фрагмент нового DVD KING DIAMOND
16 янв 2019
:
Фрагмент нового DVD KING DIAMOND
9 янв 2019
:
Концертное видео KING DIAMOND из нового DVD
4 янв 2019
:
Концертное видео из нового DVD KING DIAMOND
20 дек 2018
:
Фрагмент нового DVD KING DIAMOND
14 дек 2018
:
Фрагмент нового DVD KING DIAMOND
7 дек 2018
:
Новый DVD KING DIAMOND выйдет зимой
1 ноя 2018
:
Трейлер нового DVD KING DIAMOND
10 авг 2018
:
Цветные винилы KING DIAMOND выйдут осенью
15 июл 2018
:
Переиздания KING DIAMOND выйдут в августе
3 июл 2018
:
Вышли цветные винилы KING DIAMOND
28 май 2018
:
Переиздание KING DIAMOND доступно для прослушивания
18 апр 2018
:
Винилы KING DIAMOND выйдут весной
4 апр 2018
:
KING DIAMOND готовы войти в студию
20 ноя 2017
:
Гитарист KING DIAMOND: «У нас есть идеи для альбома»
1 ноя 2017
:
Фрагмент нового DVD KING DIAMOND
5 окт 2017
:
Статуэтка KING DIAMOND выйдет в 2018
11 июл 2017
:
KING DIAMOND стал отцом
23 май 2017
:
Гитарист KING DIAMOND о новом альбоме
13 окт 2016
:
KING DIAMOND о DVD и новом альбоме
26 июн 2016
:
Видео с выступления KING DIAMOND
14 июн 2016
:
Видео полного концерта KING DIAMOND
11 июн 2016
:
В 2012 году DAVE MUSTAINE "запретил" KING DIAMOND'у выходить на сцену с VOLBEAT
8 июн 2016
:
Видео с выступления KING DIAMOND
4 май 2016
:
KING DIAMOND здоров, в голосе и ещё может
4 дек 2015
:
KING DIAMOND отменил ещё один концерт
3 дек 2015
:
У KING DIAMOND острый ларингит
21 ноя 2015
:
Видео полного выступления KING DIAMOND
20 ноя 2015
:
AMARANTHE разогреют KING DIAMOND
19 ноя 2015
:
KING DIAMOND о новом альбоме
16 ноя 2015
:
KING DIAMOND начнут работу над новым материалом в начале 2016
15 ноя 2015
:
Переиздание KING DIAMOND выйдет в ноябре
13 ноя 2015
:
Видео полного выступления KING DIAMOND
6 ноя 2015
:
Видео с выступления KING DIAMOND
29 окт 2015
:
Шоу в Филадельфии и Детройте снимут для DVD KING DIAMOND
18 сен 2015
:
KING DIAMOND снимут DVD
27 авг 2015
:
Концертное видео KING DIAMOND
6 авг 2015
:
Гитарист KING DIAMOND считает "Abigail" одним из "самых прекрасных" альбомов группы
4 авг 2015
:
KING DIAMOND целиком исполнят "Abigail"
29 июл 2015
:
Гитарист SLAYER присоединился на сцене к KING DIAMOND
22 июл 2015
:
Гитарист SLAYER присоединился на сцене к KING DIAMOND
17 июл 2015
:
Видео с выступления KING DIAMOND
13 июл 2015
:
KING DIAMOND: «Новый альбом будет лучшим из всех, что вы от нас слышали»
10 июл 2015
:
KING DIAMOND выступил без грима
7 июл 2015
:
Видео с выступления KING DIAMOND
30 июн 2015
:
Видео с выступления KING DIAMOND
24 дек 2014
:
KING DIAMOND нашли басиста
7 ноя 2014
:
Видео с выступления KING DIAMOND
2 ноя 2014
:
Видео с выступления KING DIAMOND
24 окт 2014
:
Видео с выступления KING DIAMOND
12 окт 2014
:
Видео с репетиции KING DIAMOND
7 окт 2014
:
Название и трек-лист компиляции KING DIAMOND
1 окт 2014
:
Сборник лучшего от KING DIAMOND
4 авг 2014
:
Видео полного выступления KING DIAMOND
26 июл 2014
:
KING DIAMOND отыграли первое шоу с новым басистом
22 июл 2014
:
KING DIAMOND нашли временного басиста
22 июл 2014
:
HAL PATINO KING'y DIAMOND'y: «Твоя проблема в том, что ты потёртый желчный старикашка»
22 июл 2014
:
KING DIAMOND ответил HAL PATINO
22 июл 2014
:
Бывший басист KING DIAMOND: «Мне предложили смешные деньги за летние выступления»
20 июл 2014
:
HAL PATINO уволен из KING DIAMOND
2 июл 2014
:
KING DIAMOND уже придумал название для нового альбома
15 дек 2013
:
KING DIAMOND о номинации на Грэмми
12 авг 2013
:
Видео с выступления KING DIAMOND
7 авг 2013
:
Видео с выступления KING DIAMOND
30 июл 2013
:
Выступление KING DIAMOND на фестивале METALDAYS в Словении
5 июл 2013
:
Информация для обладателей билетов на концерт KING DIAMOND в Петербурге
4 июл 2013
:
Качественное видео с выступления KING DIAMOND
3 июл 2013
:
Качественное видео с выступления KING DIAMOND
19 июн 2013
:
KING DIAMOND: «Мы ещё никогда так хорошо не звучали на концертах»
18 июн 2013
:
KING DIAMOND недоволен датским журналистом
17 июн 2013
:
KING DIAMOND: Концерт в Санкт-Петербурге отменяется, концерт в Москве состоится
17 июн 2013
:
Качественное видео с выступления KING DIAMOND
16 июн 2013
:
Видео полного концерта KING DIAMOND
22 май 2013
:
KING DIAMOND открыл европейский тур
4 дек 2012
:
KING DIAMOND продлил соглашение с METAL BLADE RECORDS
22 ноя 2012
:
Переиздание рождественского сингла KING DIAMOND выйдет 23 ноября
19 ноя 2012
:
KING DIAMOND приедет в Россию летом!
1 ноя 2012
:
KING DIAMOND поздравляет с Хэллоуином
4 окт 2012
:
KING DIAMOND на TUSKA 2013
18 сен 2012
:
Новый вид ископаемого червя назван в честь KING DIAMOND
13 сен 2012
:
ANDY LAROCQUE: "У KING'а DIAMOND'а масса идей для нового альбома"
11 сен 2012
:
"Параллельные миры" KING DIAMOND
6 сен 2012
:
KING DIAMOND: новое интервью
17 июл 2012
:
Видео полного концерта KING DIAMOND
20 июн 2012
:
Больше видео с выступления KING DIAMOND на HELLFEST
19 июн 2012
:
KING DIAMOND: видео с выступления на фестивале Hellfest
17 июн 2012
:
KING DIAMOND о выступлении с METALLICA: "Было очень здорово вернуться на сцену"
11 июн 2012
:
KING DIAMOND вернулся на сцену
10 июн 2012
:
Видео полной пресс-конференции KING DIAMOND
9 июн 2012
:
Видео с пресс-конференции KING DIAMOND
31 янв 2012
:
Сюрприз от KING'a DIAMOND'a
24 янв 2012
:
KING DIAMOND на двух европейских фестивалях!
30 ноя 2011
:
Басист KING DIAMOND запишет рождественский трек с сыном
25 ноя 2011
:
HAL PATINO (KING DIAMOND) пожертвовал сценическую одежду и бас-гитару датскому рок-музею
7 авг 2011
:
Двухчасовое интервью KING DIAMOND
14 мар 2011
:
KING DIAMOND прошёл кардиологическую реабилитационную программу
12 дек 2010
:
KING DIAMOND перенес операцию на открытом сердце
11 ноя 2010
:
KING DIAMOND о DVD KING DIAMOND
19 авг 2010
:
KING DIAMOND и MERCYFUL FATE не сотрудничают с розничными поставщиками обуви
17 июл 2010
:
Обувь от KING'a DIAMOND'a
18 май 2010
:
KING DIAMOND о смерти DIO
20 фев 2010
:
Альбомы KING DIAMOND выйдут на цветном виниле
21 янв 2010
:
Тройной DVD KING DIAMOND выйдет в марте
16 сен 2009
:
Переиздания KING'а DIAMOND'а выйдут в октябре
10 янв 2009
:
KING DIAMOND отрицает слухи о новом диске MERCYFUL FATE
10 дек 2007
:
KING DIAMOND прокомментировал номинацию на Grammy
28 ноя 2007
:
KING DIAMOND: "Не могу избавиться от чувства вины из-за отмены тура"
7 ноя 2007
:
KING DIAMOND: почти готово видео на песню “Give Me Your Soul”
24 сен 2007
:
KING DIAMOND выпустит EP "Massacre's Classix" на виниле
20 авг 2007
:
Andy La Rocque переехал в Европу
18 май 2007
:
Доступна новая песня KING'a DIAMOND'a
16 апр 2007
:
KING DIAMOND: трек-лист нового альбома
5 фев 2007
:
Началось микширование нового альбома KING DIAMOND
30 авг 2006
:
KING DIAMOND: Череп "Melissa" найден и возвращен хозяину
12 июл 2006
:
KING DIAMOND отметились на саундтреке к фильму "Clerks II"
22 июн 2006
:
KING DIAMOND работают над новым альбомом
15 фев 2006
:
KING DIAMOND начинают запись нового альбома в марте
15 дек 2024
KING DIAMOND выпустит сингл до Нового Года
Группа KING DIAMOND сообщила о том, что премьера видео на новый сингл, "Spider Lilly", намечена на 17 декабря.
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