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*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
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King Diamond

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KING DIAMOND исполнил две новые песни



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KING DIAMOND выступлением 15 октября в Boeing Center at Tech Port, San Antonio, Texas, открыл североамериканское турне, которое завершится шестого декабря в Далласе:

01. Arrival
02. A Mansion In Darkness
03. Halloween
04. Voodoo
05. Spider Lilly (live debut)
06. Sleepless Nights
07. Welcome Home
08. The Invisible Guests
09. The Candle
10. Masquerade Of Madness
11. Eye Of The Witch
12. Burn
13. Electro Therapy (live debut)




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16 окт 2024
Exceptional
Ну нормально
16 окт 2024
s
smolet18-02-44
Новую песню не заценил ибо херовое качество, подожду сингл или новый альбом. Но Кинг красавец, в 68 лет петь в таком вокальном диапазоне! Браво!
Хотел бы я побывать на таком концерте, так сказать окунуться в атмосферу.

просмотров: 304

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