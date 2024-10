сегодня



KING DIAMOND исполнил две новые песни



KING DIAMOND выступлением 15 октября в Boeing Center at Tech Port, San Antonio, Texas, открыл североамериканское турне, которое завершится шестого декабря в Далласе:



01. Arrival

02. A Mansion In Darkness

03. Halloween

04. Voodoo

05. Spider Lilly (live debut)

06. Sleepless Nights

07. Welcome Home

08. The Invisible Guests

09. The Candle

10. Masquerade Of Madness

11. Eye Of The Witch

12. Burn

13. Electro Therapy (live debut)







