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King Diamond

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Новое видео KING DIAMOND



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"Spider Lilly", новое видео группы KING DIAMOND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Saint Lucifer's Hospital 1920", выходящего в будущем




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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17 дек 2024
Exceptional
Вполне канонично.
17 дек 2024
Darkside.ru MemberNerferoth Juventino
Порадовал Кинг. В духе классики, звучит приятно. Хотя, когда заиграл лирический отрезок, мне прямо живо так вспомнились Uriah Heep))
Like!1
17 дек 2024
Exceptional
Nerferoth Juventino, а ничего удивительно но, он же ими всегда вдохновлялся))))
17 дек 2024
M
Mad Katz
Со звуком хорошо так поковырялись.
Like!1

просмотров: 625

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