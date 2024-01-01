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Как KISS хотели засудить KING DIAMOND



Metal Hammer опубликовали интервью с KING DIAMOND, которое вышло в 2016 году в печатной версии журнала. В рамках этого интервью был поднят вопрос и об иске со стороны KISS:



Именно в 1988 году KISS пригрозили подать на King'a в суд. В то время KISS уже шесть лет не гримировались. Но KISS, будучи KISS, запатентовали свой образ. На альбоме 1988 года "Them" его лицо было разукрашено рисунком, очень похожим на тот, что использовал Gene Simmons.



«Возможно, они хотели подать на меня в суд. Но многие люди использовали грим до KISS, и не они вдохновили меня. Это были Alice Cooper и Peter Gabriel. Но у меня нет ненависти к KISS; я всё еще слушаю их».



В итоге судебный иск так и не был предъявлен. По мнению самого King'a, он знает, почему.



«У меня не было ничего, чтобы было можно получить в качестве компенсации», — говорит он, смеясь.



Продолжение можно найти здесь.







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