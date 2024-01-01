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*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 34
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
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King Diamond

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Гитарист KING DIAMOND: «Новые песни приняли хорошо!»



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Участники KING DIAMOND Andy LaRocque and и Pontus Egberg недавно поговорили с Streaming For Vengeance и рассказали о своём нынешнем туре и новой музыке, работа над которой должна завершиться весной и будет выпущена вскоре после летнего европейского фестивального тура в 2025 году. Ниже приведены выдержки из беседы.

За всю свою карьеру KING DIAMOND никогда не выступали перед таким количеством людей, и был момент, когда всё выглядело мрачно. Но эти дни давно прошли.

Andy: «Да, нужно просто плыть по течению. Когда мы приехали сюда [в Америку], в первый тур в 1986-м году, некоторые из мест, где мы тогда играли, были просто маленькими местными барами и клубами. Так продолжалось какое-то время, а потом площадки становились всё больше, за исключением самого начала, кажется, 2000-х годов. Тогда дела шли не лучшим образом. Мы играли в странных местах и тогда, и после. Я бы сказал, что в 2012 году, после того как King'у сделали операцию, мы начали много играть на фестивалях. С тех пор дела у KING DIAMOND пошли в гору. Это было примерно 10–12 лет назад, когда всё стало масштабнее. Да, и я поражён. Мы можем только благодарить наших поклонников. Мы можем быть только благодарны».

И самый сок в том, что наблюдать за выступлением группы — одно из самых безумных и пугающих событий, которые можно наблюдать вживую!

Andy: «Что я могу сказать? Мы стараемся. Эти декорации в значительной степени приходят в голову самому King'y и включают в себя вещи из сюжетной линии предстоящего альбома или альбомов. По-моему, это просто интересное зрелище. Много всего происходит. Мы создаём музыку, King — декорации, а Jodi (Cachia), конечно, мозг действа. История рассказывает о так называемой "Больнице Святого Люцифера", где происходит всё что угодно — сумасшедшие вещи. Несколько дней назад мы побывали в лечебнице под Филадельфией под названием Пеннерст, чтобы снять несколько частей клипа, который выйдет через пару недель, я думаю. Мы провели несколько видеосъёмок на большой репетиции в Далласе прямо перед туром, а также в лечебнице, которая тоже будет в клипе, на песню под названием "Spider Lilly". Да, это будет сумасшествие, я думаю. Вся наша сцена представляет из себя больницу Святого Люцифера».

KING DIAMOND исполняют две новые песни под названием "Spider Lilly" и "Electro Therapy", но грандиозный финал — это особый момент, говорит Andy:

«Должен сказать, что когда мы играем "Abigail", люди сходят с ума, но новые песни приняли очень хорошо. Похоже, людям действительно интересно слушать новую музыку, так что это очень приятно».

А как насчёт полноценного альбома?

Pontus: «У нас будет тур по Южной Америке. Как только мы вернёмся с гастролей, мы постараемся закончить работу над альбомом, затем у нас начнётся европейский сольный тур и наши собственные хедлайн-шоу. После этого выйдет альбом, и мы не знаем, что будет дальше. Но еще остаётся Япония, Южная Америка, Австралия — посетить их было бы потрясающе. Так что посмотрим».

Legendary KING DIAMOND Guitarist ANDY LAROCQUE Says вЂњThe Reception Of The New Songs Has Been Very Good - People Seem To Be Really Interested In Hearing New MusicвЂќ




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