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Geoff Tate

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12 мар 2017 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE
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|||| 10 мар 2019

GEOFF TATE выступил с ECHOES



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27 июля кавер-группа ECHOES гитариста Oliver'a Hartmann'a выступала на фестивале Rock Of Ages — видео с этого концерта с участием Geoff'a Tate'a, доступно ниже.

Сет-лист:

"Shine On You Crazy Diamond Pt. I-V"
"One Of These Days" 
"Learning To Fly"
"Wish You Were Here"
"Welcome To The Machine" (feat. Geoff Tate)
"Have A Cigar" (Live)
"Time/Breathe" (Reprise) 
"The Great Gig In The Sky" 
High Hopes" (feat. Claude Leonetti)
"In The Flesh" 
"Another Brick In The Wall, Pt. I" 
"The Happiest Days Of Our Lives"
"Another Brick in the Wall, Pt. II" 
"Young Lust"
"Hey You" (feat. Midge Ure) 
"Nobody Home" 
"Sheep" (Live)
"Comfortably Numb" (feat. Michael Sadler) 
"Money" 
"Run Like Hell" (feat. Midge Ure, Michael Sadler & Geoff Tate)

AVANTASIA Guitarist's PINK FLOYD Tribute Band ECHOES Performs





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