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GEOFF TATE о вакцинации



GEOFF TATE в рамках недавнего интервью рассказал о том, как получил свою дозу вакцины:



«О, ну я получил первую дозу буквально недели две назад. Это было что-то, потому что изначально планировалось, что я сделаю укол в моменте съемок клипа для SWEET OBLIVION, но случился адский снегопад и ничего не вышло. В Сиэттл просто ничего не привезли, поэтому моя вакцинация отложилась. Так что первый укол я сделал совсем недавно».



По словам музыканта, каких-то неудобств он не ощутил:



«Думаю чем старше люди, тем о меньших побочных эффектах они сообщают. Я не почувствовал ничего кроме слабости в руке, в которую был сделан укол, но буквально через день и она прошла. Так что ничего страшного».







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