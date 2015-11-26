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GEOFF TATE — о впечатлениях от QUEENSRŸCHE



Geoff Tate в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, похоже ли наблюдение за своей бывшей группой с тем, когда встречаешь бывшую жену с новым ухажёром:



«Да, что-то вроде такого [смеётся]. Я видел их выступления, я был тогда с AVANTASIA, и мы были хэдлайнерами фестиваля в Испании. Я приехал в тот день пораньше, потому что хотел посмотреть на QUEENSRŸCHE. Я до этого момента ни разу не видел их выступления. Они играли где-то часа в три дня, там мало кто был, но мне было очень интересно посмотреть на то, как они выглядят. И их вокалист. Боже, он звучит как я. Это было очень странно. И я хотел с ними поздороваться, со всеми, кроме Scott'a, которого тогда уже в группе не было. Я хотел поприветствовать Michael'a, Eddie».







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