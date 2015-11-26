13 авг 2020



GEOFF TATE : «Работаю над альбомом, о котором пока не могу говорить»



GEOFF TATE в недавней беседе ответил на вопрос о том, какова его текущая активность:



«Я заканчиваю работу над альбомом с одним моим итальянским другом, мы где-то прошли 3/4 пути. Потом я запишу несколько одиночных тем для разных проектов, песню для фильма. И я еще также работаю над новой пластинкой, обсуждать которую я пока не могу».













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