Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео U.D.O. 143
*Участники IMMORTAL сражаются за имя 67
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 45
*DEEP PURPLE не собираются на пенсию 41
*Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать... 38
[= ||| все новости группы



*

Geoff Tate

*



13 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Работаю над альбомом, о котором пока не могу говорить»

12 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Обидно играть с теми, кому пофиг»

1 апр 2020 : 		 GEOFF TATE хочет проехать с "Empire" по всему миру

26 мар 2020 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

19 мар 2020 : 		 GEOFF TATE о коронавирусе

13 мар 2020 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

25 фев 2020 : 		 GEOFF TATE в акустике

25 фев 2020 : 		 Бывший вокалист QUEENSRŸCHE: «Будь мы более одинаковыми, мы были бы популярнее»

7 фев 2020 : 		 GEOFF TATE целиком исполняет "Rage For Order" и "Empire"

26 дек 2019 : 		 GEOFF TATE исполняет классику QUEENSRŸCHE

14 дек 2019 : 		 GEOFF TATE в акустике

20 ноя 2019 : 		 GEOFF TATE намекает на реюнион QUEENSRŸCHE?

17 окт 2019 : 		 GEOFF TATE: «Молодым командам непросто завоевать аудиторию»

14 окт 2019 : 		 MICHELLE LAJEUNESSE присоединилась на сцене к GEOFF TATE

30 сен 2019 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

5 май 2019 : 		 GEOFF TATE считает, что металл превратился из «опасной музыки для изгоев» в нечто «общепризнанное и доступное»

10 мар 2019 : 		 GEOFF TATE выступил с ECHOES

20 фев 2019 : 		 GEOFF TATE исполнил олдскульный сет QUEENSRŸCHE

17 фев 2019 : 		 Видео полного концерта GEOFF TATE

24 дек 2018 : 		 GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME исполняют QUEENSRŸCHE

22 дек 2018 : 		 Акустика от GEOFF TATE

27 ноя 2018 : 		 GEOFF TATE работает над "феноменальным" бокс-сетом альбома "Empire" QUEENSRŸCHE

27 авг 2018 : 		 GEOFF TATE: «Мне нравится играть музыку с разными людьми»

19 авг 2018 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

10 июн 2018 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

15 апр 2018 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE
Показать далее
| - |

|||| 13 авг 2020

GEOFF TATE: «Работаю над альбомом, о котором пока не могу говорить»



*
zoom
*
* *
GEOFF TATE в недавней беседе ответил на вопрос о том, какова его текущая активность:

«Я заканчиваю работу над альбомом с одним моим итальянским другом, мы где-то прошли 3/4 пути. Потом я запишу несколько одиночных тем для разных проектов, песню для фильма. И я еще также работаю над новой пластинкой, обсуждать которую я пока не могу».

GEOFF TATE Is Working On A New Album That He 'Can't Talk About Right Now'





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 172

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом