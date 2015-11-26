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Профессиональное видео с выступления GEOFF TATE



Профессиональное видео полного выступления GEOFF'a TATE'a, которое состоялось тринадцатого февраля в Everett Theatre, Эверетт, Вашингтон, доступно для просмотра ниже.







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