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Geoff Tate

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18 янв 2023 : 		 GEOFF TATE отметил день рождения на сцене

13 дек 2022 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

6 дек 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет материал QUEENSRŸCHE

5 дек 2022 : 		 GEOFF TATE: «Буду петь сколько смогу»

18 ноя 2022 : 		 GEOFF TATE всё ещё готов не на 100 %

19 окт 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет "Queen Of The Reich"

7 сен 2022 : 		 GEOFF TATE: «Когда меня выписали из больницы, я едва мог ходить»

1 сен 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет альбом QUEENSRŸCHE

7 июл 2022 : 		 GEOFF TATE чувствует себя лучше

30 июн 2022 : 		 GEOFF TATE: «Я больше уже так не могу»

15 июн 2022 : 		 GEOFF TATE — у врачей

7 апр 2022 : 		 GEOFF TATE: «Мотивации для возвращения в QUEENSRŸCHE нет!»

14 мар 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет материал QUEENSRŸCHE

10 фев 2022 : 		 GEOFF TATE: «Поддерживать форму в турах непросто»

31 янв 2022 : 		 GEOFF TATE: «За воссоединение QUEENSRŸCHE предлагали неприлично много»

27 янв 2022 : 		 GEOFF TATE — о сохранении вокала

13 дек 2021 : 		 MICHAEL SWEET отказался работать с GEOFF'ом TATE'ом

12 дек 2021 : 		 GEOFF TATE зовёт в Италию

6 дек 2021 : 		 GEOFF TATE: «Иду — не курю, сижу — не курю!»

28 окт 2021 : 		 GEOFF TATE в новом видео KURT DEIMER

23 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

14 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

9 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

13 сен 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

5 сен 2021 : 		 GEOFF TATE — о Чарли Уоттсе

14 июн 2021 : 		 GEOFF TATE хочет записать идеальный по звучанию альбом
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GEOFF TATE отметил день рождения на сцене



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GEOFF TATE отметил 64-летие на сцене Amaturo Theater, Fort Lauderdale, Florida — видео доступно ниже.

Сет-лист:

01. Empire 00:00
02. Another Rainy Night (Without You) 06:19
03. Desert Dance 11:46
04. I Am I 16:07
05. Sacred Ground 20:04
06. Best I Can 24:04
07. Real World 28:55
08. Breaking The Silence 35:50
09. I Don't Believe In Love 40:30
10. Suite Sister Mary 45:17
11. Cold 59:28
12. Bridge 01:04:47
13. Screaming In Digital 01:08:12
14. Walk In The Shadows 01:11:52
15. Take Hold Of The Flame 01:15:13
16. Jet City Woman 01:22:50
17. Silent Lucidity 01:29:40

Бис:

18. Happy Birthday Geoff 01:38:38
19. The Chase 01:40:00
20. Queen Of The Reich 01:43:13






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