сегодня



GEOFF TATE отметил день рождения на сцене



GEOFF TATE отметил 64-летие на сцене Amaturo Theater, Fort Lauderdale, Florida — видео доступно ниже.



Сет-лист:



01. Empire 00:00

02. Another Rainy Night (Without You) 06:19

03. Desert Dance 11:46

04. I Am I 16:07

05. Sacred Ground 20:04

06. Best I Can 24:04

07. Real World 28:55

08. Breaking The Silence 35:50

09. I Don't Believe In Love 40:30

10. Suite Sister Mary 45:17

11. Cold 59:28

12. Bridge 01:04:47

13. Screaming In Digital 01:08:12

14. Walk In The Shadows 01:11:52

15. Take Hold Of The Flame 01:15:13

16. Jet City Woman 01:22:50

17. Silent Lucidity 01:29:40



Бис:



18. Happy Birthday Geoff 01:38:38

19. The Chase 01:40:00

20. Queen Of The Reich 01:43:13











+0 -0



просмотров: 185