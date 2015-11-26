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Geoff Tate

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23 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

14 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

9 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

13 сен 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

5 сен 2021 : 		 GEOFF TATE — о Чарли Уоттсе

14 июн 2021 : 		 GEOFF TATE хочет записать идеальный по звучанию альбом

3 июн 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

23 апр 2021 : 		 GEOFF TATE о вакцинации

7 апр 2021 : 		 GEOFF TATE — о впечатлениях от QUEENSRŸCHE

6 апр 2021 : 		 GEOFF TATE — о возможном туре QUEENSRŸCHE

2 апр 2021 : 		 GEOFF TATE о HEAR 'N AID: «Был напуган до коричневых штанов»

1 апр 2021 : 		 GEOFF TATE не спешит с биографией

25 мар 2021 : 		 GEOFF TATE: «Прогрессив-металла до QUEENSRŸCHE не существовало!»

24 мар 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GEOFF TATE

16 мар 2021 : 		 GEOFF TATE — об альбоме QUEENSRŸCHE "Frequency Unknown"

3 мар 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GEOFF TATE

2 мар 2021 : 		 GEOFF TATE выбирает музыкантов мечты

26 фев 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет трек QUEENSRŸCHE

16 дек 2020 : 		 GEOFF TATE исполняет песню THE ROLLING STONES

13 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Работаю над альбомом, о котором пока не могу говорить»

12 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Обидно играть с теми, кому пофиг»

1 апр 2020 : 		 GEOFF TATE хочет проехать с "Empire" по всему миру

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25 фев 2020 : 		 GEOFF TATE в акустике
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GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE



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Видео с выступления GEOFF TATE, которое состоялось 15 октября в The Canyon, Agoura Hills, California, доступно для просмотра ниже.

Watch GEOFF TATE Perform QUEENSRЕёCHE Classics In Agoura Hills











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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


23 окт 2021, 16:33		Опять шура на дарксайде, замонали)


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