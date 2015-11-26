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GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE



Видео с выступления GEOFF TATE, которое состоялось 15 октября в The Canyon, Agoura Hills, California, доступно для просмотра ниже.







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