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*DARKSIDE TOP 2018 : Итоги года 86
*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 52
*Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE 44
*Видео с текстом от AVANTASIA 38
*Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!» 36
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Geoff Tate

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24 дек 2018 : 		 GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME исполняют QUEENSRŸCHE

22 дек 2018 : 		 Акустика от GEOFF TATE

27 ноя 2018 : 		 GEOFF TATE работает над "феноменальным" бокс-сетом альбома "Empire" QUEENSRŸCHE

27 авг 2018 : 		 GEOFF TATE: «Мне нравится играть музыку с разными людьми»

19 авг 2018 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

10 июн 2018 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

15 апр 2018 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

27 мар 2018 : 		 TOBIAS SAMMET присоединился на сцене к GEOFF TATE

2 мар 2018 : 		 GEOFF TATE назвал имена вдохновивших его музыкантов

29 янв 2018 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

18 янв 2018 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

15 янв 2018 : 		 GEOFF TATE отметил 30-летие "Operation: Mindcrime"

9 дек 2017 : 		 GEOFF TATE записал новую песню

16 ноя 2017 : 		 Новое лирик-видео GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME

31 окт 2017 : 		 GEOFF TATE отметит юбилей "Operation: Mindcrime"

30 окт 2017 : 		 Новая песня GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME

10 окт 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GEOFF TATE OPERATION: MINDCRIME

7 окт 2017 : 		 GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME выйдет зимой

28 авг 2017 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

11 авг 2017 : 		 GEOFF TATE о встрече с TODD LA TORRE: «Мы сделали селфи, значит, что мы встречаемся?»

7 авг 2017 : 		 Новый альбом GEOFF TATE’s OPERATION: MINDCRIME выйдет осенью

16 мар 2017 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

12 мар 2017 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

28 фев 2017 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

24 фев 2017 : 		 GEOFF TATE в 'One On One'

20 фев 2017 : 		 GEOFF TATE: «Реюнион QUEENSRŸCHE произойдёт только из-за денег»
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GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME исполняют QUEENSRŸCHE



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Видео с выступления новой группы GEOFF'a TATE'a, OPERATION: MINDCRIME, в ходе которого был исполнен материал QUEENSRŸCHE, доступно для просмотра ниже.

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