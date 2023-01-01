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*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 45
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 28
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 19
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 18
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Geoff Tate

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|||| 2 сен 2023

GEOFF TATE: «Помню, как SOUNDGARDEN разогревали QUEENSRŸCHE»



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GEOFF TATE в программе "The Johnny Rock Show" ответил на вопрос о том, в каких отношениях QUEENSRŸCHE были с группами гранжевой сцены начала 1990-х:

«Мы играли с SOUNDGARDEN на концертах. Когда они только начинали, они выступали на разогреве у нас, и на фестивалях они тоже выступали вместе с нами. Так что мы наблюдали за происходящим с некоторой дистанции. Честно говоря, на тот момент у нас в карьере было, кажется, пять альбомов, и мы постоянно гастролировали. Так что нас даже не было в Сиэтле, когда вся эта сцена развивалась».




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