2 сен 2023



GEOFF TATE: «Помню, как SOUNDGARDEN разогревали QUEENSRŸCHE»



GEOFF TATE в программе "The Johnny Rock Show" ответил на вопрос о том, в каких отношениях QUEENSRŸCHE были с группами гранжевой сцены начала 1990-х:



«Мы играли с SOUNDGARDEN на концертах. Когда они только начинали, они выступали на разогреве у нас, и на фестивалях они тоже выступали вместе с нами. Так что мы наблюдали за происходящим с некоторой дистанции. Честно говоря, на тот момент у нас в карьере было, кажется, пять альбомов, и мы постоянно гастролировали. Так что нас даже не было в Сиэтле, когда вся эта сцена развивалась».







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