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GEOFF TATE : «Иду — не курю, сижу — не курю!»



GEOFF TATE в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, курил и пил ли он в своей карьере:



«Я делал всё. Но я не превратил это в привычку. Я люблю выпить, это не секрет. Я пью, безусловно. Я не думаю, что эти вещи обязательно помешают вам петь, если вы соблюдаете умеренность и занимаетесь спортом... Вы должны держать всё под контролем. Курение, безусловно, не очень хорошая вещь. Я курил сигареты, когда был пацаном — когда был молодым. Но мне пришлось бросить».







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