GEOFF TATE исполнил олдскульный сет QUEENSRŸCHE



Видео с выступления группы OPERATION: MINDCRIME, в ходе которого Geoff Tate исполнил олдскульный сет QUEENSRŸCHE, доступно ниже.



Сет-лист:



01. Neue Regel



02. Screaming In Digital



03. Operation: Mindcrime



04. Speak



05. Spreading The Disease



06. The Mission



07. Take Hold Of The Flame



08. Before The Storm



09. I Dream In Infrared



10. The Lady Wore Black



11. Walk In The Shadows



12. Breaking The Silence



13. I Don't Believe In Love



14. Anarchy-X



15. Eyes Of A Stranger



























