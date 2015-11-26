сегодня



GEOFF TATE работает над "феноменальным" бокс-сетом альбома "Empire" QUEENSRŸCHE



QUEENSRŸCHE работают над юбилейным бокс-сетом альбома 1990 года "Empire", баллада из которого, "Silent Lucidity", дошла до девятой строчки чартов синглов, что помогло альбому попасть на седьмое место чартов альбомов и заработать две номинации на Грэмми.



В недавнем разговоре с Eonmusic, Geoff сказал:



«Это один из моих любимых альбомов. Я бы хотел сыграть все песни из этого диска, потому что играл их нечасто. Возможно это случалось раз десять за мою жизнь и одна из них — это 'Anybody Listening?' Когда QUEENSRŸCHE были вместе, мы редко включали песни из этого диска в наши концертные сеты. Нам по разным причинам было сложно играть этот материал и никогда они не получались достойно. И я бы очень хотел вновь сыграть эти песни и сделать это достойным образом».



Относительно планов юбилейного издания альбома, Geoff сказал:



«Планируется бокс-сет. Я в процессе работы над ним. И могу сказать, что с моей точки зрения он будет просто феноменальным и мне все очень нравится. Я отдал туда все, начиная с интервью и заканчивая заметками о песнях — ну вот и проговорился».



Однако несмотря на попытки узнать, что же будет за музыкальное содержимое, Geoff ушел от ответа:



«Я четко знаю, каким все будет, но я не скажу вам об этом прямо сейчас — еще слишком рано».















+0 -0









просмотров: 74

