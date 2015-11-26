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Geoff Tate

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15 янв 2018 : 		 GEOFF TATE отметил 30-летие "Operation: Mindcrime"

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30 окт 2017 : 		 Новая песня GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME

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28 авг 2017 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

11 авг 2017 : 		 GEOFF TATE о встрече с TODD LA TORRE: «Мы сделали селфи, значит, что мы встречаемся?»

7 авг 2017 : 		 Новый альбом GEOFF TATE’s OPERATION: MINDCRIME выйдет осенью

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12 мар 2017 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

28 фев 2017 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

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20 фев 2017 : 		 GEOFF TATE: «Реюнион QUEENSRŸCHE произойдёт только из-за денег»

5 фев 2017 : 		 GEOFF TATE снялся в хорроре

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26 янв 2017 : 		 GEOFF TATE: «Разногласия с QUEENSRŸCHE могут быть улажены»

28 дек 2016 : 		 Акустика от GEOFF TATE

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20 дек 2016 : 		 Акустический сет GEOFF TATE

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GEOFF TATE работает над "феноменальным" бокс-сетом альбома "Empire" QUEENSRŸCHE



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QUEENSRŸCHE работают над юбилейным бокс-сетом альбома 1990 года "Empire", баллада из которого, "Silent Lucidity", дошла до девятой строчки чартов синглов, что помогло альбому попасть на седьмое место чартов альбомов и заработать две номинации на Грэмми.

В недавнем разговоре с Eonmusic, Geoff сказал:

«Это один из моих любимых альбомов. Я бы хотел сыграть все песни из этого диска, потому что играл их нечасто. Возможно это случалось раз десять за мою жизнь и одна из них — это 'Anybody Listening?' Когда QUEENSRŸCHE были вместе, мы редко включали песни из этого диска в наши концертные сеты. Нам по разным причинам было сложно играть этот материал и никогда они не получались достойно. И я бы очень хотел вновь сыграть эти песни и сделать это достойным образом».

Относительно планов юбилейного издания альбома, Geoff сказал:

«Планируется бокс-сет. Я в процессе работы над ним. И могу сказать, что с моей точки зрения он будет просто феноменальным и мне все очень нравится. Я отдал туда все, начиная с интервью и заканчивая заметками о песнях — ну вот и проговорился».

Однако несмотря на попытки узнать, что же будет за музыкальное содержимое, Geoff ушел от ответа:

«Я четко знаю, каким все будет, но я не скажу вам об этом прямо сейчас — еще слишком рано».



GEOFF TATE Is Working On




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