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GEOFF TATE: «Мотивации для возвращения в QUEENSRŸCHE нет!»



GEOFF TATE в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, какие существуют перспективы у возрождения классического состава QUEENSRŸCHE:



«У QUEENSRŸCHE была по-настоящему хорошая карьера. Не многие группы могут продержаться 30 лет. А мы смогли, и мы написали много действительно классной музыки, которой я очень горжусь. Мы посетили много стран и отыграли миллион концертов, завели множество друзей. Это был очень хороший опыт, и я горжусь тем, что сделал это, и благодарен всем участникам группы, которые продержались все эти годы.



Я думаю, что пришло время попрощаться с этим и перейти к другим частям своей жизни и заняться тем, чем хочется. Чем старше я становлюсь, тем больше у меня появляется пунктов в списке того, что я должен сделать в своей жизни, и одним из них было исполнение альбома "Rage For Order" в полном объёме в концертном туре. Так что я занимаюсь этим прямо сейчас, исполняя свои планы. Я хочу посетить как можно больше разных стран. В этом году я поеду в две новые — Коста-Рику и Перу, в которых я никогда раньше не бывал. Это будет 64-я и 65-я страны, в которых я буду выступать.



Итак, вы хотите снова собрать группу? Для чего? Если бы мы собирались записать альбом вместе и выйти на подобный уровень, то это было бы очень сложно сделать, я уверен в этом, но в принципе подобное возможно. Более вероятно, что мы соберёмся вместе и проведём концертный тур, который нам уже предлагали, но некоторые люди отказались. Так что... Я не знаю. На данный момент у людей, которые были в этой группе, нет особой мотивации. Реальной мотивации нет. Ну а если дело не деньгах и не в удовлетворении творческих потребностей, зачем собираться вместе?»













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