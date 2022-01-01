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GEOFF TATE чувствует себя лучше



GEOFF TATE опубликовал небольшое сообщение на своей странице:



«Выражаю огромную благодарность талантливому доктору Сами Куери за то, что он подарил мне здоровое сердце!!! Чувствую себя намного лучше с каждым днём!»







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