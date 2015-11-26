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GEOFF TATE не спешит с биографией



GEOFF TATE в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, не думал ли он сесть за автобиографию:



«У меня и так уже написана масса всего. Я своего рода журналист, хочу максимально всё зафиксировать, потому что, если честно, чем старше я становлюсь, то всего уже упомнить не в состоянии. Я сажусь и перечитываю то, что было в такое-то время в таком-то месте, ведь я отыграл столько концертов — тысячи шоу — в совершенно разных уголках мира, и многое ты просто забываешь, если вовремя это не зафиксируешь на бумаге. Ты забываешь, где бывал, или ты помнишь о какой-то ситуации или о чём-то, что произошло, но совершенно не можешь вспомнить, где это было или когда. Так что заметки реально помогают.



Я уже много такого написал — может быть, 800–900 страниц. В основном всё скомбинировано по датам. И вот, быть может, когда я стану слишком старым, чтобы ездить с концертами, тогда все эти записи мне и пригодятся».







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