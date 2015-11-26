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Geoff Tate

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1 апр 2021 : 		 GEOFF TATE не спешит с биографией

25 мар 2021 : 		 GEOFF TATE: «Прогрессив-металла до QUEENSRŸCHE не существовало!»

24 мар 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GEOFF TATE

16 мар 2021 : 		 GEOFF TATE — об альбоме QUEENSRŸCHE "Frequency Unknown"

3 мар 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GEOFF TATE

2 мар 2021 : 		 GEOFF TATE выбирает музыкантов мечты

26 фев 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет трек QUEENSRŸCHE

16 дек 2020 : 		 GEOFF TATE исполняет песню THE ROLLING STONES

13 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Работаю над альбомом, о котором пока не могу говорить»

12 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Обидно играть с теми, кому пофиг»

1 апр 2020 : 		 GEOFF TATE хочет проехать с "Empire" по всему миру

26 мар 2020 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

19 мар 2020 : 		 GEOFF TATE о коронавирусе

13 мар 2020 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

25 фев 2020 : 		 GEOFF TATE в акустике

25 фев 2020 : 		 Бывший вокалист QUEENSRŸCHE: «Будь мы более одинаковыми, мы были бы популярнее»

7 фев 2020 : 		 GEOFF TATE целиком исполняет "Rage For Order" и "Empire"

26 дек 2019 : 		 GEOFF TATE исполняет классику QUEENSRŸCHE

14 дек 2019 : 		 GEOFF TATE в акустике

20 ноя 2019 : 		 GEOFF TATE намекает на реюнион QUEENSRŸCHE?

17 окт 2019 : 		 GEOFF TATE: «Молодым командам непросто завоевать аудиторию»

14 окт 2019 : 		 MICHELLE LAJEUNESSE присоединилась на сцене к GEOFF TATE

30 сен 2019 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

5 май 2019 : 		 GEOFF TATE считает, что металл превратился из «опасной музыки для изгоев» в нечто «общепризнанное и доступное»

10 мар 2019 : 		 GEOFF TATE выступил с ECHOES

20 фев 2019 : 		 GEOFF TATE исполнил олдскульный сет QUEENSRŸCHE
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GEOFF TATE не спешит с биографией



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GEOFF TATE в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, не думал ли он сесть за автобиографию:

«У меня и так уже написана масса всего. Я своего рода журналист, хочу максимально всё зафиксировать, потому что, если честно, чем старше я становлюсь, то всего уже упомнить не в состоянии. Я сажусь и перечитываю то, что было в такое-то время в таком-то месте, ведь я отыграл столько концертов — тысячи шоу — в совершенно разных уголках мира, и многое ты просто забываешь, если вовремя это не зафиксируешь на бумаге. Ты забываешь, где бывал, или ты помнишь о какой-то ситуации или о чём-то, что произошло, но совершенно не можешь вспомнить, где это было или когда. Так что заметки реально помогают.

Я уже много такого написал — может быть, 800–900 страниц. В основном всё скомбинировано по датам. И вот, быть может, когда я стану слишком старым, чтобы ездить с концертами, тогда все эти записи мне и пригодятся».

Ex-QUEENSRЕёCHE Singer GEOFF TATE Doesn





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