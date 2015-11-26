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Geoff Tate

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3 июн 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

23 апр 2021 : 		 GEOFF TATE о вакцинации

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1 апр 2021 : 		 GEOFF TATE не спешит с биографией

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26 фев 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет трек QUEENSRŸCHE

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13 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Работаю над альбомом, о котором пока не могу говорить»

12 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Обидно играть с теми, кому пофиг»

1 апр 2020 : 		 GEOFF TATE хочет проехать с "Empire" по всему миру
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MICHAEL SWEET отказался работать с GEOFF'ом TATE'ом



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MICHAEL SWEET рассказал о том, что отклонил предложение по продюсированию альбома GEOFF'а TATE'а «из-за боязни нарушить дружеские отношения с членами QUEENSRŸCHE»:

«Интересная история: у меня была возможность заняться сочинительством и продюсированием альбома для Geoff'a Tate'a. Со мной связалась компания Frontiers Music srl и попросила сделать это. Geoff также был согласен (надеюсь, он не будет угрожать моему благополучию, говоря об этом). Хотя я долго думал над этой возможностью, я не хотел создавать никаких проблем с дружескими отношениями, которые связывают меня с группой. Кроме того, было ещё несколько факторов.

Прошло несколько месяцев, и вот я в Бразилии выступаю с сольным акустическим концертом, и угадайте, кто сидит прямо передо мной, впереди и по центру? Geoff Tate и его жена Susan! Скажем так, в тот вечер я вспотел немного больше, чем обычно. ;-) Geoff и Susan были любезны, доброжелательны и просидели весь сет и даже подпевали нескольким композициям. Я, конечно, объявил, что Geoff был на концерте, когда он поднял свой бокал вина за аудиторию. Это был незабываемый вечер.

После концерта я встретился с Geoff'ом и Susan за кулисами, и мы обсудили перспективы. На тот момент я не был окончательно уверен, что не буду работать с ним, поэтому мы оставили это на уровне "давайте поговорим в ближайшее время", и на этом всё закончилось. Когда я вернулся домой, я твёрдо для себя решил, что ни в чьих интересах не будет совместной работы. По крайней мере, в настоящее время.

Хотя я никогда по-настоящему не был знаком с Geoff'ом, он был великодушен ко мне и относился ко мне с уважением. Это был и остаётся тем моментом во времени, который я никогда не забуду».

MICHAEL SWEET Says He Turned Down Opportunity To Produce GEOFF TATE Album



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