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GEOFF TATE — о возможном туре QUEENSRŸCHE



В рамках недавнего интервью GEOFF TATE ответил на вопрос о том, думал ли он о возвращении в QUEENSRŸCHE:



«Мне нравится положение вещей. Я 30 с лишним лет провёл с парнями в сочинении и исполнении музыки, я очень горжусь наследием, которое мы смогли создать, и альбомами, которые выпустили. И у меня нет ощущения необходимости возвращаться в прошлое и возрождать всё это. Мне нравится то, где я сейчас, и то, чем я занимаюсь. И мне нравится те туры, что я делаю. У меня отличная подборка музыкантов, с которыми просто невероятно выступать. Так что я просто не вижу смысла возвращаться — со всем уважением».







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