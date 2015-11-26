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*Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT 27
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Geoff Tate

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6 апр 2021 : 		 GEOFF TATE — о возможном туре QUEENSRŸCHE

2 апр 2021 : 		 GEOFF TATE о HEAR 'N AID: «Был напуган до коричневых штанов»

1 апр 2021 : 		 GEOFF TATE не спешит с биографией

25 мар 2021 : 		 GEOFF TATE: «Прогрессив-металла до QUEENSRŸCHE не существовало!»

24 мар 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GEOFF TATE

16 мар 2021 : 		 GEOFF TATE — об альбоме QUEENSRŸCHE "Frequency Unknown"

3 мар 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GEOFF TATE

2 мар 2021 : 		 GEOFF TATE выбирает музыкантов мечты

26 фев 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет трек QUEENSRŸCHE

16 дек 2020 : 		 GEOFF TATE исполняет песню THE ROLLING STONES

13 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Работаю над альбомом, о котором пока не могу говорить»

12 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Обидно играть с теми, кому пофиг»

1 апр 2020 : 		 GEOFF TATE хочет проехать с "Empire" по всему миру

26 мар 2020 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

19 мар 2020 : 		 GEOFF TATE о коронавирусе

13 мар 2020 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

25 фев 2020 : 		 GEOFF TATE в акустике

25 фев 2020 : 		 Бывший вокалист QUEENSRŸCHE: «Будь мы более одинаковыми, мы были бы популярнее»

7 фев 2020 : 		 GEOFF TATE целиком исполняет "Rage For Order" и "Empire"

26 дек 2019 : 		 GEOFF TATE исполняет классику QUEENSRŸCHE

14 дек 2019 : 		 GEOFF TATE в акустике

20 ноя 2019 : 		 GEOFF TATE намекает на реюнион QUEENSRŸCHE?

17 окт 2019 : 		 GEOFF TATE: «Молодым командам непросто завоевать аудиторию»

14 окт 2019 : 		 MICHELLE LAJEUNESSE присоединилась на сцене к GEOFF TATE

30 сен 2019 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

5 май 2019 : 		 GEOFF TATE считает, что металл превратился из «опасной музыки для изгоев» в нечто «общепризнанное и доступное»
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GEOFF TATE — о возможном туре QUEENSRŸCHE



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В рамках недавнего интервью GEOFF TATE ответил на вопрос о том, думал ли он о возвращении в QUEENSRŸCHE:

«Мне нравится положение вещей. Я 30 с лишним лет провёл с парнями в сочинении и исполнении музыки, я очень горжусь наследием, которое мы смогли создать, и альбомами, которые выпустили. И у меня нет ощущения необходимости возвращаться в прошлое и возрождать всё это. Мне нравится то, где я сейчас, и то, чем я занимаюсь. И мне нравится те туры, что я делаю. У меня отличная подборка музыкантов, с которыми просто невероятно выступать. Так что я просто не вижу смысла возвращаться — со всем уважением».

GEOFF TATE Has No Interest In QUEENSRЕёCHE Reunion:





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