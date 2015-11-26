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GEOFF TATE — об альбоме QUEENSRŸCHE "Frequency Unknown"



В рамках недавнего интервью GEOFF TATE вспомнил об альбоме QUEENSRŸCHE "Frequency Unknown", появившимся в 2013 году в момент, когда группа развалилась на две части и проходил судебный процесс относительно прав на название коллектива. На вопрос о том, какой опыт он получил от работы со множеством звёздных артистов, Geoff ответил:



«Ой, я даже не знаю, как всё получилось. Была такая неразбериха [смеётся] — беспорядок тех, кто работал над пластинкой».



Geoff также коснулся темы, что Deadline Music/Cleopatra Records решили выпустить «улучшенную версию альбома» для тех, кто не был доволен оригинальной пластинкой:



«Кто бы мог подумать, что лейбл выпустит пересведённую версию, даже не обращаясь ко мне? Я не помню, что был очень доволен результатом, — назовём это так [смеётся].



Это был амбициозная работа, в которой было задействовано множество музыкантов. И у нас были очень классные ребята на этой пластинке. К ней вообще было много политических вопросов. Почему она была пересведена? Я даже не был в курсе этого и узнал обо всём где-то через год. И почему они не обратились ко мне с вопросом пересведения? Почему не попросили сделать это Jason'a? Понятия не имею. Среди тех, кто планировал работу, был полный бардак».







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