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Geoff Tate

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16 мар 2021 : 		 GEOFF TATE — об альбоме QUEENSRŸCHE "Frequency Unknown"

3 мар 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GEOFF TATE

2 мар 2021 : 		 GEOFF TATE выбирает музыкантов мечты

26 фев 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет трек QUEENSRŸCHE

16 дек 2020 : 		 GEOFF TATE исполняет песню THE ROLLING STONES

13 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Работаю над альбомом, о котором пока не могу говорить»

12 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Обидно играть с теми, кому пофиг»

1 апр 2020 : 		 GEOFF TATE хочет проехать с "Empire" по всему миру

26 мар 2020 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

19 мар 2020 : 		 GEOFF TATE о коронавирусе

13 мар 2020 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

25 фев 2020 : 		 GEOFF TATE в акустике

25 фев 2020 : 		 Бывший вокалист QUEENSRŸCHE: «Будь мы более одинаковыми, мы были бы популярнее»

7 фев 2020 : 		 GEOFF TATE целиком исполняет "Rage For Order" и "Empire"

26 дек 2019 : 		 GEOFF TATE исполняет классику QUEENSRŸCHE

14 дек 2019 : 		 GEOFF TATE в акустике

20 ноя 2019 : 		 GEOFF TATE намекает на реюнион QUEENSRŸCHE?

17 окт 2019 : 		 GEOFF TATE: «Молодым командам непросто завоевать аудиторию»

14 окт 2019 : 		 MICHELLE LAJEUNESSE присоединилась на сцене к GEOFF TATE

30 сен 2019 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

5 май 2019 : 		 GEOFF TATE считает, что металл превратился из «опасной музыки для изгоев» в нечто «общепризнанное и доступное»

10 мар 2019 : 		 GEOFF TATE выступил с ECHOES

20 фев 2019 : 		 GEOFF TATE исполнил олдскульный сет QUEENSRŸCHE

17 фев 2019 : 		 Видео полного концерта GEOFF TATE

24 дек 2018 : 		 GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME исполняют QUEENSRŸCHE

22 дек 2018 : 		 Акустика от GEOFF TATE
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GEOFF TATE — об альбоме QUEENSRŸCHE "Frequency Unknown"



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В рамках недавнего интервью GEOFF TATE вспомнил об альбоме QUEENSRŸCHE "Frequency Unknown", появившимся в 2013 году в момент, когда группа развалилась на две части и проходил судебный процесс относительно прав на название коллектива. На вопрос о том, какой опыт он получил от работы со множеством звёздных артистов, Geoff ответил:

«Ой, я даже не знаю, как всё получилось. Была такая неразбериха [смеётся] — беспорядок тех, кто работал над пластинкой».

Geoff также коснулся темы, что Deadline Music/Cleopatra Records решили выпустить «улучшенную версию альбома» для тех, кто не был доволен оригинальной пластинкой:

«Кто бы мог подумать, что лейбл выпустит пересведённую версию, даже не обращаясь ко мне? Я не помню, что был очень доволен результатом, — назовём это так [смеётся].

Это был амбициозная работа, в которой было задействовано множество музыкантов. И у нас были очень классные ребята на этой пластинке. К ней вообще было много политических вопросов. Почему она была пересведена? Я даже не был в курсе этого и узнал обо всём где-то через год. И почему они не обратились ко мне с вопросом пересведения? Почему не попросили сделать это Jason'a? Понятия не имею. Среди тех, кто планировал работу, был полный бардак».

GEOFF TATE Calls His QUEENSRЕёCHE Album











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