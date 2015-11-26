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Видео полного концерта GEOFF TATE



Фэн-видео с концерта группы OPERATION: MINDCRIME, основанной бывшим вокалистом QUEENSRŸCHE Geoff'ом Tate'ом, доступно для просмотра ниже. Концерт состоялся 13 февраля в Principal (Салоники, Греция).



Tate празднует 30-летие со дня выпуска альбома QUEENSRŸCHE's "Operation: Mindcrime", исполняя его целиком на концертах.















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