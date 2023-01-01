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GEOFF TATE — о главном хите QUEENSRŸCHE



GEOFF TATE в рамках недавнего интервью поговорил о главном хите QUEENSRŸCHE — балладе "Silent Lucidity":



«Это была очень популярная песня, и она до сих пор популярна. Я постоянно слышу её в повседневной жизни. Она то и дело звучит на радиостанциях и телеканалах, при заправке бензина на АЗС, она звучит из колонок. (Смеётся). Это так странно. Я слышу её в фильмах и телешоу. Это песня, которая всегда с нами. И это здорово. Мне нравится, что я слышу её на удивление часто.



Меня часто просят исполнить эту песню. Люди рассказывают мне истории о том, как они впервые услышали её или что эта песня значит для них. И, похоже, она оказывает на людей довольно сильное эмоциональное воздействие. Я полагаю, что люди выходили замуж под эту песню и хоронили под неё. [Смеется]. Под эту песню рождаются дети, зачинаются дети. Её часто включают».







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