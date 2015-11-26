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GEOFF TATE : «Обидно играть с теми, кому пофиг»



GEOFF TATE в недавней беседе с "Singers Speaking" поговорил о своей команде:



«Со мной играют очень молодые музыканты, которых я люблю, потому что им всё очень нравится, у них так много энергии и энтузиазма, которые, как я считаю, очень нужны. Очень обидно играть с группой людей, которые не заинтересованы в этом. Так что мне очень нравится, что почти десять последних лет я могу играть с очень увлечёнными людьми.



У меня и правда фантастический опыт, что для кого-то может показаться странным, но лично для меня всё это очень интересно и в новинку, так как тридцать лет я провёл, играя с одними и теми же людьми. И после ухода из группы я стал играть с разными музыкантами. И это весьма освежает, когда разные люди приходят и уходят. Я играл с четырьмя или пятью разными барабанщиками — это же прекрасно. Разные чувства по отношению к песням и музыке, в зависимости от барабанщика. Разные гитаристы. Всегда интересно слышать, как они интерпретируют мою музыку.



Я всегда удивляюсь... Да, пожалуй, это будет правильное слово — когда мне кто-то рассказывает или объясняет, какие он испытывает чувства к моей музыке, как она повлияла на их музыкальную палитру или на их музыкальное восприятие, и всё такое. И это просто замечательное ощущение — знать, что ты передал что-то, создал что-то, что повлияло на кого-то, и, хотелось бы надеяться, взять это и сделать что-то уникальное своим».













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