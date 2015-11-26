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Geoff Tate

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12 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Обидно играть с теми, кому пофиг»

1 апр 2020 : 		 GEOFF TATE хочет проехать с "Empire" по всему миру

26 мар 2020 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

19 мар 2020 : 		 GEOFF TATE о коронавирусе

13 мар 2020 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

25 фев 2020 : 		 GEOFF TATE в акустике

25 фев 2020 : 		 Бывший вокалист QUEENSRŸCHE: «Будь мы более одинаковыми, мы были бы популярнее»

7 фев 2020 : 		 GEOFF TATE целиком исполняет "Rage For Order" и "Empire"

26 дек 2019 : 		 GEOFF TATE исполняет классику QUEENSRŸCHE

14 дек 2019 : 		 GEOFF TATE в акустике

20 ноя 2019 : 		 GEOFF TATE намекает на реюнион QUEENSRŸCHE?

17 окт 2019 : 		 GEOFF TATE: «Молодым командам непросто завоевать аудиторию»

14 окт 2019 : 		 MICHELLE LAJEUNESSE присоединилась на сцене к GEOFF TATE

30 сен 2019 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

5 май 2019 : 		 GEOFF TATE считает, что металл превратился из «опасной музыки для изгоев» в нечто «общепризнанное и доступное»

10 мар 2019 : 		 GEOFF TATE выступил с ECHOES

20 фев 2019 : 		 GEOFF TATE исполнил олдскульный сет QUEENSRŸCHE

17 фев 2019 : 		 Видео полного концерта GEOFF TATE

24 дек 2018 : 		 GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME исполняют QUEENSRŸCHE

22 дек 2018 : 		 Акустика от GEOFF TATE

27 ноя 2018 : 		 GEOFF TATE работает над "феноменальным" бокс-сетом альбома "Empire" QUEENSRŸCHE

27 авг 2018 : 		 GEOFF TATE: «Мне нравится играть музыку с разными людьми»

19 авг 2018 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

10 июн 2018 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

15 апр 2018 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

27 мар 2018 : 		 TOBIAS SAMMET присоединился на сцене к GEOFF TATE
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GEOFF TATE: «Обидно играть с теми, кому пофиг»



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GEOFF TATE в недавней беседе с "Singers Speaking" поговорил о своей команде:

«Со мной играют очень молодые музыканты, которых я люблю, потому что им всё очень нравится, у них так много энергии и энтузиазма, которые, как я считаю, очень нужны. Очень обидно играть с группой людей, которые не заинтересованы в этом. Так что мне очень нравится, что почти десять последних лет я могу играть с очень увлечёнными людьми.

У меня и правда фантастический опыт, что для кого-то может показаться странным, но лично для меня всё это очень интересно и в новинку, так как тридцать лет я провёл, играя с одними и теми же людьми. И после ухода из группы я стал играть с разными музыкантами. И это весьма освежает, когда разные люди приходят и уходят. Я играл с четырьмя или пятью разными барабанщиками — это же прекрасно. Разные чувства по отношению к песням и музыке, в зависимости от барабанщика. Разные гитаристы. Всегда интересно слышать, как они интерпретируют мою музыку.

Я всегда удивляюсь... Да, пожалуй, это будет правильное слово — когда мне кто-то рассказывает или объясняет, какие он испытывает чувства к моей музыке, как она повлияла на их музыкальную палитру или на их музыкальное восприятие, и всё такое. И это просто замечательное ощущение — знать, что ты передал что-то, создал что-то, что повлияло на кого-то, и, хотелось бы надеяться, взять это и сделать что-то уникальное своим».

Ex-QUEENSRЕёCHE Singer GEOFF TATE:





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