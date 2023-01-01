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GEOFF TATE почти доделал альбом



GEOFF TATE в рамках недавней беседы рассказал о планах на ближайшее будущее:



«Пару лет назад я начал записывать альбом с группой итальянских артистов в проекте под названием SWEET OBLIVION. Мы записали два альбома и сейчас начинаем работу над третьим. Он должен выйти где-то в этом году, наверное. У меня также есть сольный альбом, который почти готов, — он также должен выйти в конце этого года. И у меня есть ещё один проект, над которым я тоже работаю. Так что у меня есть три разных начинания на подходе, с которыми я сейчас работаю».







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