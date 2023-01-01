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*PANTERA отменили и в Австрии 25
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 19
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Новая песня OVERKILL 17
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Geoff Tate

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3 фев 2023 : 		 GEOFF TATE почти доделал альбом

19 янв 2023 : 		 GEOFF TATE — о главном хите QUEENSRŸCHE

18 янв 2023 : 		 GEOFF TATE отметил день рождения на сцене

13 дек 2022 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

6 дек 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет материал QUEENSRŸCHE

5 дек 2022 : 		 GEOFF TATE: «Буду петь сколько смогу»

18 ноя 2022 : 		 GEOFF TATE всё ещё готов не на 100 %

19 окт 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет "Queen Of The Reich"

7 сен 2022 : 		 GEOFF TATE: «Когда меня выписали из больницы, я едва мог ходить»

1 сен 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет альбом QUEENSRŸCHE

7 июл 2022 : 		 GEOFF TATE чувствует себя лучше

30 июн 2022 : 		 GEOFF TATE: «Я больше уже так не могу»

15 июн 2022 : 		 GEOFF TATE — у врачей

7 апр 2022 : 		 GEOFF TATE: «Мотивации для возвращения в QUEENSRŸCHE нет!»

14 мар 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет материал QUEENSRŸCHE

10 фев 2022 : 		 GEOFF TATE: «Поддерживать форму в турах непросто»

31 янв 2022 : 		 GEOFF TATE: «За воссоединение QUEENSRŸCHE предлагали неприлично много»

27 янв 2022 : 		 GEOFF TATE — о сохранении вокала

13 дек 2021 : 		 MICHAEL SWEET отказался работать с GEOFF'ом TATE'ом

12 дек 2021 : 		 GEOFF TATE зовёт в Италию

6 дек 2021 : 		 GEOFF TATE: «Иду — не курю, сижу — не курю!»

28 окт 2021 : 		 GEOFF TATE в новом видео KURT DEIMER

23 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

14 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

9 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

13 сен 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE
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GEOFF TATE почти доделал альбом



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GEOFF TATE в рамках недавней беседы рассказал о планах на ближайшее будущее:

«Пару лет назад я начал записывать альбом с группой итальянских артистов в проекте под названием SWEET OBLIVION. Мы записали два альбома и сейчас начинаем работу над третьим. Он должен выйти где-то в этом году, наверное. У меня также есть сольный альбом, который почти готов, — он также должен выйти в конце этого года. И у меня есть ещё один проект, над которым я тоже работаю. Так что у меня есть три разных начинания на подходе, с которыми я сейчас работаю».




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