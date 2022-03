сегодня



GEOFF TATE исполняет материал QUEENSRŸCHE



Видео с выступления в Милане GEOFF TATE, в рамках которого был целиком исполнен материал альбома QUEENSRŸCHE "Empire", доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Set 1



01. Walk In The Shadows



02. I Dream In Infrared



03. The Whisper



04. Gonna Get Close To You



05. The Killing Words



06. Surgical Strike



07. Neue Regel



08. Chemical Youth (We Are Rebellion)



09. London



10. Screaming In Digital



11. I Will Remember



Set 2



12. Best I Can



13. The Thin Line



14. Jet City Woman



15. Della Brown



16. Another Rainy Night (Without You)



17. Empire



18. Resistance



19. Silent Lucidity



20. Hand On Heart



21. One And Only



22. Anybody Listening?



Encore:



23. Last Time In Paris



24. Take Hold Of The Flame













просмотров: 119