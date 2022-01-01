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Geoff Tate

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GEOFF TATE исполняет материал QUEENSRŸCHE



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Видео с выступления в Милане GEOFF TATE, в рамках которого был целиком исполнен материал альбома QUEENSRŸCHE "Empire", доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Set 1

01. Walk In The Shadows

02. I Dream In Infrared

03. The Whisper

04. Gonna Get Close To You

05. The Killing Words

06. Surgical Strike

07. Neue Regel

08. Chemical Youth (We Are Rebellion)

09. London

10. Screaming In Digital

11. I Will Remember

Set 2

12. Best I Can

13. The Thin Line

14. Jet City Woman

15. Della Brown

16. Another Rainy Night (Without You)

17. Empire

18. Resistance

19. Silent Lucidity

20. Hand On Heart

21. One And Only

22. Anybody Listening?

Encore:

23. Last Time In Paris

24. Take Hold Of The Flame

Watch GEOFF TATE Perform QUEENSRЕёCHE





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