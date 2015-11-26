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Geoff Tate

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12 дек 2021 : 		 GEOFF TATE зовёт в Италию

6 дек 2021 : 		 GEOFF TATE: «Иду — не курю, сижу — не курю!»

28 окт 2021 : 		 GEOFF TATE в новом видео KURT DEIMER

23 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

14 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

9 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

13 сен 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

5 сен 2021 : 		 GEOFF TATE — о Чарли Уоттсе

14 июн 2021 : 		 GEOFF TATE хочет записать идеальный по звучанию альбом

3 июн 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

23 апр 2021 : 		 GEOFF TATE о вакцинации

7 апр 2021 : 		 GEOFF TATE — о впечатлениях от QUEENSRŸCHE

6 апр 2021 : 		 GEOFF TATE — о возможном туре QUEENSRŸCHE

2 апр 2021 : 		 GEOFF TATE о HEAR 'N AID: «Был напуган до коричневых штанов»

1 апр 2021 : 		 GEOFF TATE не спешит с биографией

25 мар 2021 : 		 GEOFF TATE: «Прогрессив-металла до QUEENSRŸCHE не существовало!»

24 мар 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GEOFF TATE

16 мар 2021 : 		 GEOFF TATE — об альбоме QUEENSRŸCHE "Frequency Unknown"

3 мар 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GEOFF TATE

2 мар 2021 : 		 GEOFF TATE выбирает музыкантов мечты

26 фев 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет трек QUEENSRŸCHE

16 дек 2020 : 		 GEOFF TATE исполняет песню THE ROLLING STONES

13 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Работаю над альбомом, о котором пока не могу говорить»

12 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Обидно играть с теми, кому пофиг»

1 апр 2020 : 		 GEOFF TATE хочет проехать с "Empire" по всему миру

26 мар 2020 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE
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|||| сегодня

GEOFF TATE зовёт в Италию



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Geoff Tate предлагает вам возможность отправиться вместе с ним в восьмидневный тур "Rockin' In Tuscany" по Италии в апреле.

Компания Tate'a Backstage Pass Travel, чья миссия заключается в том, чтобы «предложить иной опыт путешествий», объявила все подробности поездки, которая начнётся 10 апреля на «прекрасной тосканской вилле». Оттуда вы вместе с Geoff'ом отправитесь во Флоренцию и посетите галерею Уффици, интерактивный музей Леонардо или один из нескольких других увлекательных музеев Флоренции. Вы также посетите Сан-Джиминьяно, средневековый город на холме, окружённый стенами XIII века, а затем вернётесь на виллу, чтобы вместе с Geoff'ом записать песню, которая войдёт в его следующий альбом. Также будет однодневная поездка в Сиену на ярмарку и посещение Монтериджони, города, обнесённого стеной, известного своими средневековыми укреплениями и сторожевыми башнями. Последние два дня будут посвящены поездке в Чертальдо, один из самых красивых прекрасно сохранившихся средневековых городов Тосканы, а также возвращению в Рим на обед и прогулку по городу.

Spend Eight Days In Italy With GEOFF TATE And Help Him Record Song For His Next Album



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