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GEOFF TATE зовёт в Италию



Geoff Tate предлагает вам возможность отправиться вместе с ним в восьмидневный тур "Rockin' In Tuscany" по Италии в апреле.



Компания Tate'a Backstage Pass Travel, чья миссия заключается в том, чтобы «предложить иной опыт путешествий», объявила все подробности поездки, которая начнётся 10 апреля на «прекрасной тосканской вилле». Оттуда вы вместе с Geoff'ом отправитесь во Флоренцию и посетите галерею Уффици, интерактивный музей Леонардо или один из нескольких других увлекательных музеев Флоренции. Вы также посетите Сан-Джиминьяно, средневековый город на холме, окружённый стенами XIII века, а затем вернётесь на виллу, чтобы вместе с Geoff'ом записать песню, которая войдёт в его следующий альбом. Также будет однодневная поездка в Сиену на ярмарку и посещение Монтериджони, города, обнесённого стеной, известного своими средневековыми укреплениями и сторожевыми башнями. Последние два дня будут посвящены поездке в Чертальдо, один из самых красивых прекрасно сохранившихся средневековых городов Тосканы, а также возвращению в Рим на обед и прогулку по городу.







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