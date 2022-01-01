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Geoff Tate

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GEOFF TATE: «Я больше уже так не могу»



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GEOFF TATE в программе "The Jasta Show" ответил, почему исполняет песни QUEENSRŸCHE в другой тональности:

«Я больше не могу брать такие высокие ноты в стандартных условиях. Господи Иисусе. Я имею в виду, не выступая в шоу (смеётся). Я могу делать это сам по себе, если я просто собираюсь петь песню, но делать это вечер за вечером — нет. Ты убьёшь себя. Я едва мог это делать, когда записывал пластинку [смеётся]».

Он заметил, что понижение на полступени «не имеет большого значения», когда речь идёт о том, как представлена музыка и как фанаты наслаждаются живыми выступлениями:

«В основном это делается для того, чтобы сохранить голос вокалиста. А также мои бэк-вокалисты тоже должны попадать во все эти ноты. И мы делаем это вечер за вечером, вечер за вечером. Как вокалисту мне тяжело это делать. Поэтому вы находите способы... Снижение тона на полступени даёт огромную разницу, потому что вы не просто пытаетесь убить себя, чтобы попасть в ноту, а можете делать это последовательно семь дней в неделю. Но если вы настроились на стандартную высоту, я полагаю, вы, вероятно, сможете дать только три концерта, прежде чем вам придётся сделать перерыв. И с экономической точки зрения это очень трудно осуществить, чтобы всё получилось. Поэтому мы гастролируем примерно семь дней в неделю, если можем позволить себе это. Всё зависит от объема гастролей».




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