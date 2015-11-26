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Geoff Tate

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25 мар 2021 : 		 GEOFF TATE: «Прогрессив-металла до QUEENSRŸCHE не существовало!»

24 мар 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GEOFF TATE

16 мар 2021 : 		 GEOFF TATE — об альбоме QUEENSRŸCHE "Frequency Unknown"

3 мар 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GEOFF TATE

2 мар 2021 : 		 GEOFF TATE выбирает музыкантов мечты

26 фев 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет трек QUEENSRŸCHE

16 дек 2020 : 		 GEOFF TATE исполняет песню THE ROLLING STONES

13 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Работаю над альбомом, о котором пока не могу говорить»

12 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Обидно играть с теми, кому пофиг»

1 апр 2020 : 		 GEOFF TATE хочет проехать с "Empire" по всему миру

26 мар 2020 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

19 мар 2020 : 		 GEOFF TATE о коронавирусе

13 мар 2020 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

25 фев 2020 : 		 GEOFF TATE в акустике

25 фев 2020 : 		 Бывший вокалист QUEENSRŸCHE: «Будь мы более одинаковыми, мы были бы популярнее»

7 фев 2020 : 		 GEOFF TATE целиком исполняет "Rage For Order" и "Empire"

26 дек 2019 : 		 GEOFF TATE исполняет классику QUEENSRŸCHE

14 дек 2019 : 		 GEOFF TATE в акустике

20 ноя 2019 : 		 GEOFF TATE намекает на реюнион QUEENSRŸCHE?

17 окт 2019 : 		 GEOFF TATE: «Молодым командам непросто завоевать аудиторию»

14 окт 2019 : 		 MICHELLE LAJEUNESSE присоединилась на сцене к GEOFF TATE

30 сен 2019 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

5 май 2019 : 		 GEOFF TATE считает, что металл превратился из «опасной музыки для изгоев» в нечто «общепризнанное и доступное»

10 мар 2019 : 		 GEOFF TATE выступил с ECHOES

20 фев 2019 : 		 GEOFF TATE исполнил олдскульный сет QUEENSRŸCHE

17 фев 2019 : 		 Видео полного концерта GEOFF TATE
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GEOFF TATE: «Прогрессив-металла до QUEENSRŸCHE не существовало!»



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GEOFF TATE в рамках недавнего интервью с Audio Ink Radio ответил на вопрос, насколько важным был вклад QUEENSRŸCHE в прогрессив-металл:

«Ну давайте перефразируем: прогрессив-металла до нас вообще не существовало, что на это скажете? [Cмеётся]. На самом деле я всегда был против жанров. Я никогда не был поклонником классификации по жанрам или распределения артистов в маленькие ящички. Это служит только для одной цели, и цель эта — продажи, не так ли? Опасность определения группы в такой вот ящичек в том, что фанаты ожидают на основе определения этого ящичка. И если вдруг вы сделаете шаг за его пределы, высунете хотя бы палец, то на вас обрушится волна критики, и это не будет приниматься, потому что это больше "не прогрессив-металл" или "не металл" или "не хип-хоп". У каждого свои границы того, каким может быть искусство, и опасно определять его в чётких границах. Когда ты начинаешь ограничивать мышление или пытаешься это сделать, то это легко приводит тебя к фашизму и в конечном счёте к монархии в том или ином виде».

GEOFF TATE:





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