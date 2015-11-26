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GEOFF TATE : «Прогрессив-металла до QUEENSRŸCHE не существовало!»



GEOFF TATE в рамках недавнего интервью с Audio Ink Radio ответил на вопрос, насколько важным был вклад QUEENSRŸCHE в прогрессив-металл:



«Ну давайте перефразируем: прогрессив-металла до нас вообще не существовало, что на это скажете? [Cмеётся]. На самом деле я всегда был против жанров. Я никогда не был поклонником классификации по жанрам или распределения артистов в маленькие ящички. Это служит только для одной цели, и цель эта — продажи, не так ли? Опасность определения группы в такой вот ящичек в том, что фанаты ожидают на основе определения этого ящичка. И если вдруг вы сделаете шаг за его пределы, высунете хотя бы палец, то на вас обрушится волна критики, и это не будет приниматься, потому что это больше "не прогрессив-металл" или "не металл" или "не хип-хоп". У каждого свои границы того, каким может быть искусство, и опасно определять его в чётких границах. Когда ты начинаешь ограничивать мышление или пытаешься это сделать, то это легко приводит тебя к фашизму и в конечном счёте к монархии в том или ином виде».







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