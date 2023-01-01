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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 63
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
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Geoff Tate

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26 сен 2023 : 		 GEOFF TATE о туре с BON JOVI

25 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Когда я работаю, я ощущаю себя лучше всего»

18 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Никто не думал, что "Silent Lucidity" станет хитом»

2 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Помню, как SOUNDGARDEN разогревали QUEENSRŸCHE»

28 авг 2023 : 		 GEOFF TATE продолжает работать над биографией

24 авг 2023 : 		 GEOFF TATE об участии в проекте HEAR 'N AID

7 июн 2023 : 		 GEOFF TATE почти закончил работу над автобиографией

3 фев 2023 : 		 GEOFF TATE почти доделал альбом

19 янв 2023 : 		 GEOFF TATE — о главном хите QUEENSRŸCHE

18 янв 2023 : 		 GEOFF TATE отметил день рождения на сцене

13 дек 2022 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

6 дек 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет материал QUEENSRŸCHE

5 дек 2022 : 		 GEOFF TATE: «Буду петь сколько смогу»

18 ноя 2022 : 		 GEOFF TATE всё ещё готов не на 100 %

19 окт 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет "Queen Of The Reich"

7 сен 2022 : 		 GEOFF TATE: «Когда меня выписали из больницы, я едва мог ходить»

1 сен 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет альбом QUEENSRŸCHE

7 июл 2022 : 		 GEOFF TATE чувствует себя лучше

30 июн 2022 : 		 GEOFF TATE: «Я больше уже так не могу»

15 июн 2022 : 		 GEOFF TATE — у врачей

7 апр 2022 : 		 GEOFF TATE: «Мотивации для возвращения в QUEENSRŸCHE нет!»

14 мар 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет материал QUEENSRŸCHE

10 фев 2022 : 		 GEOFF TATE: «Поддерживать форму в турах непросто»

31 янв 2022 : 		 GEOFF TATE: «За воссоединение QUEENSRŸCHE предлагали неприлично много»

27 янв 2022 : 		 GEOFF TATE — о сохранении вокала

13 дек 2021 : 		 MICHAEL SWEET отказался работать с GEOFF'ом TATE'ом
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GEOFF TATE о туре с BON JOVI



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В новом интервью GEOFF TATE рассказал о совместном туре QUEENSRŸCHE и BON JOVI:

«Мы выступали перед ними в туре "Slippery When Wet". В то время они только начинали набирать обороты. Было интересно наблюдать за их успехом и тем, как они с ним справлялись. В то время это была такая замечательная группа. Они были очень счастливы оказаться на сцене. Они были в восторге и относились ко всем с уважением. Они были одной из немногих групп, которые говорили своим открывающим артистам — а это были мы — "Возьмите сцену. Делайте с ней, что хотите". И они ничего не скрывали, что не может не вызывать восхищения. Многие группы, увидев такую группу, как мы, почувствовали бы конкуренцию и, возможно, не были бы так уверены в своих силах. Но они были уверены. Они были очень хорошей группой. Очень уверенной в себе!»




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