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GEOFF TATE о туре с BON JOVI



В новом интервью GEOFF TATE рассказал о совместном туре QUEENSRŸCHE и BON JOVI:



«Мы выступали перед ними в туре "Slippery When Wet". В то время они только начинали набирать обороты. Было интересно наблюдать за их успехом и тем, как они с ним справлялись. В то время это была такая замечательная группа. Они были очень счастливы оказаться на сцене. Они были в восторге и относились ко всем с уважением. Они были одной из немногих групп, которые говорили своим открывающим артистам — а это были мы — "Возьмите сцену. Делайте с ней, что хотите". И они ничего не скрывали, что не может не вызывать восхищения. Многие группы, увидев такую группу, как мы, почувствовали бы конкуренцию и, возможно, не были бы так уверены в своих силах. Но они были уверены. Они были очень хорошей группой. Очень уверенной в себе!»







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