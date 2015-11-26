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Geoff Tate

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5 сен 2021 : 		 GEOFF TATE — о Чарли Уоттсе

14 июн 2021 : 		 GEOFF TATE хочет записать идеальный по звучанию альбом

3 июн 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

23 апр 2021 : 		 GEOFF TATE о вакцинации

7 апр 2021 : 		 GEOFF TATE — о впечатлениях от QUEENSRŸCHE

6 апр 2021 : 		 GEOFF TATE — о возможном туре QUEENSRŸCHE

2 апр 2021 : 		 GEOFF TATE о HEAR 'N AID: «Был напуган до коричневых штанов»

1 апр 2021 : 		 GEOFF TATE не спешит с биографией

25 мар 2021 : 		 GEOFF TATE: «Прогрессив-металла до QUEENSRŸCHE не существовало!»

24 мар 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GEOFF TATE

16 мар 2021 : 		 GEOFF TATE — об альбоме QUEENSRŸCHE "Frequency Unknown"

3 мар 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GEOFF TATE

2 мар 2021 : 		 GEOFF TATE выбирает музыкантов мечты

26 фев 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет трек QUEENSRŸCHE

16 дек 2020 : 		 GEOFF TATE исполняет песню THE ROLLING STONES

13 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Работаю над альбомом, о котором пока не могу говорить»

12 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Обидно играть с теми, кому пофиг»

1 апр 2020 : 		 GEOFF TATE хочет проехать с "Empire" по всему миру

26 мар 2020 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

19 мар 2020 : 		 GEOFF TATE о коронавирусе

13 мар 2020 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

25 фев 2020 : 		 GEOFF TATE в акустике

25 фев 2020 : 		 Бывший вокалист QUEENSRŸCHE: «Будь мы более одинаковыми, мы были бы популярнее»

7 фев 2020 : 		 GEOFF TATE целиком исполняет "Rage For Order" и "Empire"

26 дек 2019 : 		 GEOFF TATE исполняет классику QUEENSRŸCHE

14 дек 2019 : 		 GEOFF TATE в акустике
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GEOFF TATE — о Чарли Уоттсе



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GEOFF TATE в рамках недавнего интервью поделился своим мнением о Чарли Уоттсе:

«Для меня он был эталоном. THE STONES действительно представляют собой эталон того, чего ты можешь достичь и на что ты должен равняться как музыкант. Пока они всё еще делают это, я могу это делать. Для многих парней моего возраста это была своего рода мантра, которую хотелось повторять: "Если Keith's [Richards, гитарист THE ROLLING STONES] делает это, то и я смогу". Ему 80. [Так что с уходом Чарли, мужик, ты начинаешь видеть на горизонте свою собственную смерть. Поэтому для меня это был отрезвляющий момент. Я начал очень внимательно относиться к своей жизни, когда услышал эту новость, и решил, что я каждый день буду вставать на беговую дорожку, выходить на улицу и подгниматься в гору несколько раз в неделю, чтобы поддерживать себя [в форме], чтобы хотя бы дожить до 80. Я хочу дойти так далеко. Я хочу продолжать делать это так долго, как только смогу.

Мне грустно видеть, что он ушёл. Для меня THE ROLLING STONES были величайшей рок-н-ролльной группой в мире. И я опустошён этой утратой».

Former QUEENSRЕёCHE Singer GEOFF TATE Is





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


5 сен 2021, 16:47		а че тут шура забыл?


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