сегодня



GEOFF TATE — о Чарли Уоттсе



GEOFF TATE в рамках недавнего интервью поделился своим мнением о Чарли Уоттсе:



«Для меня он был эталоном. THE STONES действительно представляют собой эталон того, чего ты можешь достичь и на что ты должен равняться как музыкант. Пока они всё еще делают это, я могу это делать. Для многих парней моего возраста это была своего рода мантра, которую хотелось повторять: "Если Keith's [Richards, гитарист THE ROLLING STONES] делает это, то и я смогу". Ему 80. [Так что с уходом Чарли, мужик, ты начинаешь видеть на горизонте свою собственную смерть. Поэтому для меня это был отрезвляющий момент. Я начал очень внимательно относиться к своей жизни, когда услышал эту новость, и решил, что я каждый день буду вставать на беговую дорожку, выходить на улицу и подгниматься в гору несколько раз в неделю, чтобы поддерживать себя [в форме], чтобы хотя бы дожить до 80. Я хочу дойти так далеко. Я хочу продолжать делать это так долго, как только смогу.



Мне грустно видеть, что он ушёл. Для меня THE ROLLING STONES были величайшей рок-н-ролльной группой в мире. И я опустошён этой утратой».













