Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно» 55
*Новое видео RAMMSTEIN 51
*Новый сингл HAMMERFALL 36
*OZZY OSBOURNE: «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни» 27
*TESTAMENT «почти готовы» к записи «ультратяжёлого альбома» 25
[= ||| все новости группы



*

Geoff Tate

*



5 май 2019 : 		 GEOFF TATE считает, что металл превратился из «опасной музыки для изгоев» в нечто «общепризнанное и доступное»

10 мар 2019 : 		 GEOFF TATE выступил с ECHOES

20 фев 2019 : 		 GEOFF TATE исполнил олдскульный сет QUEENSRŸCHE

17 фев 2019 : 		 Видео полного концерта GEOFF TATE

24 дек 2018 : 		 GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME исполняют QUEENSRŸCHE

22 дек 2018 : 		 Акустика от GEOFF TATE

27 ноя 2018 : 		 GEOFF TATE работает над "феноменальным" бокс-сетом альбома "Empire" QUEENSRŸCHE

27 авг 2018 : 		 GEOFF TATE: «Мне нравится играть музыку с разными людьми»

19 авг 2018 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

10 июн 2018 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

15 апр 2018 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

27 мар 2018 : 		 TOBIAS SAMMET присоединился на сцене к GEOFF TATE

2 мар 2018 : 		 GEOFF TATE назвал имена вдохновивших его музыкантов

29 янв 2018 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

18 янв 2018 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

15 янв 2018 : 		 GEOFF TATE отметил 30-летие "Operation: Mindcrime"

9 дек 2017 : 		 GEOFF TATE записал новую песню

16 ноя 2017 : 		 Новое лирик-видео GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME

31 окт 2017 : 		 GEOFF TATE отметит юбилей "Operation: Mindcrime"

30 окт 2017 : 		 Новая песня GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME

10 окт 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GEOFF TATE OPERATION: MINDCRIME

7 окт 2017 : 		 GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME выйдет зимой

28 авг 2017 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

11 авг 2017 : 		 GEOFF TATE о встрече с TODD LA TORRE: «Мы сделали селфи, значит, что мы встречаемся?»

7 авг 2017 : 		 Новый альбом GEOFF TATE’s OPERATION: MINDCRIME выйдет осенью

16 мар 2017 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE
Показать далее
| - |
|||| сегодня

GEOFF TATE считает, что металл превратился из «опасной музыки для изгоев» в нечто «общепризнанное и доступное»



*
zoom
*
* *
В новом интервью для Australia's Heavy бывший вокалист QUEENSRŸCHE Geoff Tate ответил на вопрос, считает ли он, что тяжёлая рок-музыка стала более популярной и общепризнанной за последние четыре десятка лет с тех пор, как он начал свою карьеру:

«Когда я только начинал, в ранние восьмидесятые — 1981 или 1982 год — металл был по-настоящему революционной музыкой своего времени. Это было нечто совершенно экстремальное по отношению к тому, что тогда было популярно, что крутилось по радио, — всё в таком духе. И ещё много лет лейблы не ставили металл на радио — казалось, что это будет чересчур. Но со временем [металл] стал очень популярным, приемлемым, настолько разросшимся в своём жанре, что все эти подстили, которыми он описывается, доходят чуть ли не до абсурда. Он стал настолько общепринятым, что появился даже стиль одежды, и есть такие магазины, которые называются "магазин под стиль жизни", в который ты можешь зайти, и с головы до пят вырядиться в те вещи, которые нужны для того, чтобы быть фанатом музыки [смеётся]. Так что он проделал путь от революционной и опасной музыки для изгоев до чего-то совершенно общепризнанного, доступного и растасканного на жанры до той степени, что сейчас он стал просто выбором стиля на каждый день [смеётся].

Когда я только начинал, моё поколение думало только об искусстве. Это было не ради того, чтобы быть рок-звездой. На самом деле сам термин "рок-звезда" был оскорблением. "Рок-звездой" был тот, у кого не было никакого настоящего таланта. Это были те позёры, которые только выряжались, и, может, у них и был только талант в области моды, но они не были настоящими музыкантами — они были рок-позёрами. Но сейчас термин "рок-звезда" в корне изменился. Новое поколение, более юное поколение с головой уходит в эксплуатацию ими созданного бренда, который моё поколение посчитало бы начисто лишённым вкуса. Ты бы никогда не связался с Nike или Adidas или кем-то вроде этого — ты бы никогда не сделал этого — для моего поколения это было совершенно неправильно. Но сейчас всё изменилось. У групп есть башкотрясы, мерч, и их логотипы на всём что угодно — от косметики до кед и спортивной одежды, чего там только нет. Это повсюду. И это совершенно другой тип мышления».



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

StygianSaviour


5 май 2019, 13:17		Я вот у мамы АПАСНЫЙ ИЗГОЙ и слушаю Металлику. А вы?

StygianSaviour


5 май 2019, 13:20		И вообще, это вот эта гей версия Халфорда что-то говорит про косметику?!

Orgik


5 май 2019, 13:35		Ага, вот только сам GEOFF TATE стал опасным изгоем.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 373

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Merzbow Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом