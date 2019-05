сегодня



GEOFF TATE считает, что металл превратился из «опасной музыки для изгоев» в нечто «общепризнанное и доступное»



В новом интервью для Australia's Heavy бывший вокалист QUEENSRŸCHE Geoff Tate ответил на вопрос, считает ли он, что тяжёлая рок-музыка стала более популярной и общепризнанной за последние четыре десятка лет с тех пор, как он начал свою карьеру:



«Когда я только начинал, в ранние восьмидесятые — 1981 или 1982 год — металл был по-настоящему революционной музыкой своего времени. Это было нечто совершенно экстремальное по отношению к тому, что тогда было популярно, что крутилось по радио, — всё в таком духе. И ещё много лет лейблы не ставили металл на радио — казалось, что это будет чересчур. Но со временем [металл] стал очень популярным, приемлемым, настолько разросшимся в своём жанре, что все эти подстили, которыми он описывается, доходят чуть ли не до абсурда. Он стал настолько общепринятым, что появился даже стиль одежды, и есть такие магазины, которые называются "магазин под стиль жизни", в который ты можешь зайти, и с головы до пят вырядиться в те вещи, которые нужны для того, чтобы быть фанатом музыки [смеётся]. Так что он проделал путь от революционной и опасной музыки для изгоев до чего-то совершенно общепризнанного, доступного и растасканного на жанры до той степени, что сейчас он стал просто выбором стиля на каждый день [смеётся].



Когда я только начинал, моё поколение думало только об искусстве. Это было не ради того, чтобы быть рок-звездой. На самом деле сам термин "рок-звезда" был оскорблением. "Рок-звездой" был тот, у кого не было никакого настоящего таланта. Это были те позёры, которые только выряжались, и, может, у них и был только талант в области моды, но они не были настоящими музыкантами — они были рок-позёрами. Но сейчас термин "рок-звезда" в корне изменился. Новое поколение, более юное поколение с головой уходит в эксплуатацию ими созданного бренда, который моё поколение посчитало бы начисто лишённым вкуса. Ты бы никогда не связался с Nike или Adidas или кем-то вроде этого — ты бы никогда не сделал этого — для моего поколения это было совершенно неправильно. Но сейчас всё изменилось. У групп есть башкотрясы, мерч, и их логотипы на всём что угодно — от косметики до кед и спортивной одежды, чего там только нет. Это повсюду. И это совершенно другой тип мышления».









