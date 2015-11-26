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GEOFF TATE исполняет трек QUEENSRŸCHE



GEOFF TATE тринадцатого февраля отыграл концерт в Everett Theatre, Everett, Вашингтон, — зал был заполнен на 25 %. Видео исполнения "Around The World" доступно ниже.













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