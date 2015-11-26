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GEOFF TATE о HEAR 'N AID: «Был напуган до коричневых штанов»



Бывший вокалист QUEENSRŸCHE GEOFF TATE поделился воспоминаниями о проекте HEAR 'N AID, в рамках которого была записана композиция "Stars":



«Ронни был особенным. И он дал нам, QUEENSRŸCHE, дорогу в жизнь — именно он пригласил нас в качестве гостей в свой тур. Он был невероятно щедрым человеком — особенно когда ему нравились личность, группа или чья-то музыка. Он очень поддерживал нас. И мы только закончили с ними наше первое европейское турне, как он позвонил и спросил, буду ли я участвовать в этом проекте, которым он занимается. И я, конечно, сразу же согласился. Я всегда говорил "да" Ронни, когда он чего-то хотел. Я искренне уважал Ронни и его замечательную карьеру — он был просто замечательным человеком.



В любом случае, я прилетел в Лос-Анджелес и приехал в A&M Studios, там был просто зоопарк и сумасшедший дом. Это было самое большое количество людей, которых я когда-либо видел зажатыми в одном помещении, — сотни и сотни людей в вестибюле и снаружи. Вообще-то это было настоящее столпотворение. Я как-то протиснулся туда, у меня были документы — я забрал их у стойки регистрации в отеле. Я пришёл туда, и Ронни встретил меня у двери. Он крепко обнял меня и сказал: "Хорошо, я очень рад, что ты здесь. Ты как раз вовремя. Мы готовы к тому, чтобы ты записал вокальные партии. Ты готов? Или хочешь разогреться? Хочешь что-нибудь выпить?" Я зашёл в студию звукозаписи, и он показал мне микрофон. Там были стул, стол и стаканы с водой. Там были слова песни и наушники. И он сказал: "Ладно, садись сюда. Мы сделаем пару проходов, чтобы ты привык ко всему и отрегулировал громкость наушников. Я буду с другой стороны, за стеклом". Я оглядываюсь и в вижу, что там все те люди [которые изображены на фото на обложке]. Там были Ted Nugent, Rob Halford, Neal Schon, Jonathan Cain… Список можно продолжать и продолжать. Все те главные люди этой записи были там. И я буквально окаменел. Я уже в третий раз за свою жизнь в студии. Мне 25 лет, это событие пришлось на начало моей карьеры. И мне было так страшно, мне приходится выступать перед этими удивительными, талантливыми музыкантами, которые сделали в своей жизни больше, чем я когда-либо мог мечтать. О Боже. Я даже не смог снять свои солнцезащитные очки. На любой фотографии того времени я в них. Я не мог жить без них. Я прятался за ними, прятался у себя в голове. А потом я слышу, как Ронни говорит в наушники: "Джефф, ты там? Ты там?" А мне хотелось их снять и сбежать, я так нервничал. Но он поговорил со мной и успокоил. Он был из тех людей, которые всегда чувствовали, что происходит вокруг него; у него была хорошая интуиция. И я думаю, что он, вероятно, был в курсе того, что я был напуган до усрачки, но именно так я себя и ощущал — я был просто напуган до усрачки.



Но всё получилось хорошо, и все были круты. Мы хорошо провели время. И запись была отличной. Такой разный, странный и своеобразный материал, с этими гитарными соло и всм остальным. Своеобразный подход, но было круто и как-то иначе. И я очень гордился тем, что был частью этого проекта. И я очень гордился тем, что Ронни попросил меня принять участие.



И, честно говоря, несмотря на то, что для меня это был монументальный опыт на тот момент времени, я не мог полностью оценить его до гораздо более позднего времени, и, вспоминая об этом событии, я понимаю, насколько невероятной была эта запись, а также то, чего она смогла достичь, — она собрала столько денег и столько внимания и понимания со стороны совершенно другого сегмента общества, что было по-настоящему важно, это и было одной из основных целей проекта».







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