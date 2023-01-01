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GEOFF TATE почти закончил работу над автобиографией



GEOFF TATE в интервью Made In Metal сообщил, что практически закончил работу над автобиографией:



«Я считаю, что быть автором книг — это большой труд. С песнями всё по-другому. Например, вы можете потратить один месяц на песню — написать музыку и текст — и она готова. Но на написание книг могут уйти годы. Каждая глава должна быть проработана до мелочей. Это зависит от того, что это за книга. В моём случае писать автобиографию немного легче, потому что я очень хорошо знаю свою тему. [Смеётся]. И я много лет веду дневник — я всегда вёл дневник и ежедневник — так что у меня есть много исходного материала, на который можно ссылаться. Например, где я был в определённый день, что произошло, в общих чертах. Так что у меня есть возможность вернуться назад и посмотреть, как я жил».







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