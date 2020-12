сегодня



GEOFF TATE исполняет песню THE ROLLING STONES



Видео того, как GEOFF TATE исполняет кавер-версию песни THE ROLLING STONES "You Can't Always Get What You Want" седьмого декабря в Ruth Eckerd Hall, Clearwater, Флорида, доступно для просмотра ниже. Изначально шоу было запланировано для проведения в Bilheimer Capitol Theatre, но из-за ограничений из-за COVID-19 было перенесено на другую площадку, где вместимость была ограничена 50 % и составила 2 180 человек.













+0 -1



просмотров: 266