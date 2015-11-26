сегодня



GEOFF TATE выбирает музыкантов мечты



GEOFF TATE был гостем в одном из выпусков онлайн-шоу "Hangin' & Bangin': Artists On Lockdown", в котором также принимали участие Vinny Appice (BLACK SABBATH, DIO), Carmine Appice (OZZY OSBOURNE, VANILLA FUDGE) и Denny Seiwell, один из основных участников PAUL MCCARTNEY & WINGS. И у него спросили, кого бы он взял в свою команду помимо участвующих в его нынешней группе и тех, кто в эфире:



«Несколько лет назад я давал акустическое выступление вместе с Bumblefoot'ом — он просто невероятный. Мне очень нравится то, как он играет, и как человек он настоящий джентльмен. Мне очень-очень понравилось с ним выступать, так что я бы взял его на гитару. Что касается баса, то я бы взял клавишника, кого-то типа Claude'а Schnell'а [DIO]. Потому что Claude может играть левой рукой на басу, и он также отличный музыкант-клавишник, так что... А вот барабанщик... Может быть... Кто там сейчас в DREAM THEATER-то? Как там его?» На это участники программы сказали: «Mike Portnoy!» — «Нет же, там кто-то другой. Но можно и Portnoy, потому что он эпатажный, мне он тоже очень импонирует!»













+1 -0



просмотров: 300

