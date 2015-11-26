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Geoff Tate

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2 мар 2021 : 		 GEOFF TATE выбирает музыкантов мечты

26 фев 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет трек QUEENSRŸCHE

16 дек 2020 : 		 GEOFF TATE исполняет песню THE ROLLING STONES

13 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Работаю над альбомом, о котором пока не могу говорить»

12 авг 2020 : 		 GEOFF TATE: «Обидно играть с теми, кому пофиг»

1 апр 2020 : 		 GEOFF TATE хочет проехать с "Empire" по всему миру

26 мар 2020 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

19 мар 2020 : 		 GEOFF TATE о коронавирусе

13 мар 2020 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

25 фев 2020 : 		 GEOFF TATE в акустике

25 фев 2020 : 		 Бывший вокалист QUEENSRŸCHE: «Будь мы более одинаковыми, мы были бы популярнее»

7 фев 2020 : 		 GEOFF TATE целиком исполняет "Rage For Order" и "Empire"

26 дек 2019 : 		 GEOFF TATE исполняет классику QUEENSRŸCHE

14 дек 2019 : 		 GEOFF TATE в акустике

20 ноя 2019 : 		 GEOFF TATE намекает на реюнион QUEENSRŸCHE?

17 окт 2019 : 		 GEOFF TATE: «Молодым командам непросто завоевать аудиторию»

14 окт 2019 : 		 MICHELLE LAJEUNESSE присоединилась на сцене к GEOFF TATE

30 сен 2019 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

5 май 2019 : 		 GEOFF TATE считает, что металл превратился из «опасной музыки для изгоев» в нечто «общепризнанное и доступное»

10 мар 2019 : 		 GEOFF TATE выступил с ECHOES

20 фев 2019 : 		 GEOFF TATE исполнил олдскульный сет QUEENSRŸCHE

17 фев 2019 : 		 Видео полного концерта GEOFF TATE

24 дек 2018 : 		 GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME исполняют QUEENSRŸCHE

22 дек 2018 : 		 Акустика от GEOFF TATE

27 ноя 2018 : 		 GEOFF TATE работает над "феноменальным" бокс-сетом альбома "Empire" QUEENSRŸCHE

27 авг 2018 : 		 GEOFF TATE: «Мне нравится играть музыку с разными людьми»
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GEOFF TATE выбирает музыкантов мечты



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GEOFF TATE был гостем в одном из выпусков онлайн-шоу "Hangin' & Bangin': Artists On Lockdown", в котором также принимали участие Vinny Appice (BLACK SABBATH, DIO), Carmine Appice (OZZY OSBOURNE, VANILLA FUDGE) и Denny Seiwell, один из основных участников PAUL MCCARTNEY & WINGS. И у него спросили, кого бы он взял в свою команду помимо участвующих в его нынешней группе и тех, кто в эфире:

«Несколько лет назад я давал акустическое выступление вместе с Bumblefoot'ом — он просто невероятный. Мне очень нравится то, как он играет, и как человек он настоящий джентльмен. Мне очень-очень понравилось с ним выступать, так что я бы взял его на гитару. Что касается баса, то я бы взял клавишника, кого-то типа Claude'а Schnell'а [DIO]. Потому что Claude может играть левой рукой на басу, и он также отличный музыкант-клавишник, так что... А вот барабанщик... Может быть... Кто там сейчас в DREAM THEATER-то? Как там его?» На это участники программы сказали: «Mike Portnoy!» — «Нет же, там кто-то другой. Но можно и Portnoy, потому что он эпатажный, мне он тоже очень импонирует!»

GEOFF TATE Picks Musicians For His Hypothetical





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