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*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 43
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
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Geoff Tate

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GEOFF TATE о новом сольном альбоме



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GEOFF TATE в интервью The Rock N' Roll & Coffee Show ответил на вопрос, насколько вероятно, что в ближайшее время будет выпущен его новый сольный альбом:

«Я не записывал его с тех пор... Последний настоящий альбом, который я сделал, был, кажется, в 2017 году, "The New Reality". Это был последний полноформатный альбом, который я записал. И да, я давно не выпускал альбомов. Я чувствую потребность записать его, но, опять же, это очень много работы — очень много работы. У меня также есть студия, которую я беру с собой в дорогу", - добавил он. "И я довольно часто ее использую. В гостиничных номерах и вообще, когда я сижу без дела, мне нравится возиться в своей студии в течение дня или после обеда. Это хороший отдых.»

Что касается того, сколько музыки у него накопилось для возможного нового сольного альбома, Tate ответил:

«У меня есть целая куча всего, что написано и ждет своего часа. Я просто не могу решить, что с этим делать... Я не знаю точного количества [песен], но знаю, что их больше 40!»




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