сегодня



GEOFF TATE о новом сольном альбоме



GEOFF TATE в интервью The Rock N' Roll & Coffee Show ответил на вопрос, насколько вероятно, что в ближайшее время будет выпущен его новый сольный альбом:



«Я не записывал его с тех пор... Последний настоящий альбом, который я сделал, был, кажется, в 2017 году, "The New Reality". Это был последний полноформатный альбом, который я записал. И да, я давно не выпускал альбомов. Я чувствую потребность записать его, но, опять же, это очень много работы — очень много работы. У меня также есть студия, которую я беру с собой в дорогу", - добавил он. "И я довольно часто ее использую. В гостиничных номерах и вообще, когда я сижу без дела, мне нравится возиться в своей студии в течение дня или после обеда. Это хороший отдых.»



Что касается того, сколько музыки у него накопилось для возможного нового сольного альбома, Tate ответил:



«У меня есть целая куча всего, что написано и ждет своего часа. Я просто не могу решить, что с этим делать... Я не знаю точного количества [песен], но знаю, что их больше 40!»







+0 -0



просмотров: 110