сегодня



GEOFF TATE: «Буду петь сколько смогу»



GEOFF TATE в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, думал ли он о пенсии:



«Я надеюсь, что буду продолжать путешествовать и исполнять песни до тех пор, пока не смогу больше этого делать. Мне это очень нравится. Это прекрасный образ жизни, и мне очень повезло, и это огромное счастье, что я всё ещё в добром здравии и могу это делать.



Люди постоянно спрашивают меня: "Когда же ты найдешь настоящую работу?" Но это и есть моя работа!»







+0 -0



просмотров: 104

