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*Новое видео METALLICA 82
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Видео с первого выступления PANTERA 21
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
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Geoff Tate

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5 дек 2022 : 		 GEOFF TATE: «Буду петь сколько смогу»

18 ноя 2022 : 		 GEOFF TATE всё ещё готов не на 100 %

19 окт 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет "Queen Of The Reich"

7 сен 2022 : 		 GEOFF TATE: «Когда меня выписали из больницы, я едва мог ходить»

1 сен 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет альбом QUEENSRŸCHE

7 июл 2022 : 		 GEOFF TATE чувствует себя лучше

30 июн 2022 : 		 GEOFF TATE: «Я больше уже так не могу»

15 июн 2022 : 		 GEOFF TATE — у врачей

7 апр 2022 : 		 GEOFF TATE: «Мотивации для возвращения в QUEENSRŸCHE нет!»

14 мар 2022 : 		 GEOFF TATE исполняет материал QUEENSRŸCHE

10 фев 2022 : 		 GEOFF TATE: «Поддерживать форму в турах непросто»

31 янв 2022 : 		 GEOFF TATE: «За воссоединение QUEENSRŸCHE предлагали неприлично много»

27 янв 2022 : 		 GEOFF TATE — о сохранении вокала

13 дек 2021 : 		 MICHAEL SWEET отказался работать с GEOFF'ом TATE'ом

12 дек 2021 : 		 GEOFF TATE зовёт в Италию

6 дек 2021 : 		 GEOFF TATE: «Иду — не курю, сижу — не курю!»

28 окт 2021 : 		 GEOFF TATE в новом видео KURT DEIMER

23 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

14 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

9 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

13 сен 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

5 сен 2021 : 		 GEOFF TATE — о Чарли Уоттсе

14 июн 2021 : 		 GEOFF TATE хочет записать идеальный по звучанию альбом

3 июн 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

23 апр 2021 : 		 GEOFF TATE о вакцинации

7 апр 2021 : 		 GEOFF TATE — о впечатлениях от QUEENSRŸCHE
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GEOFF TATE: «Буду петь сколько смогу»



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GEOFF TATE в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, думал ли он о пенсии:

«Я надеюсь, что буду продолжать путешествовать и исполнять песни до тех пор, пока не смогу больше этого делать. Мне это очень нравится. Это прекрасный образ жизни, и мне очень повезло, и это огромное счастье, что я всё ещё в добром здравии и могу это делать.

Люди постоянно спрашивают меня: "Когда же ты найдешь настоящую работу?" Но это и есть моя работа!»




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