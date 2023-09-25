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GEOFF TATE: «Когда я работаю, я ощущаю себя лучше всего»



GEOFF TATE в интервью Hall Around Town Radio ответил на вопрос, почему у него по-прежнему такой насыщенный график выступлений:



«Я чувствую себя лучше, когда работаю. Я чувствую себя более сильным, чем чаще я пою, чем чаще мы выступаем. И, да, вы просто выходите на такой уровень исполнения, когда — по крайней мере, вы пытаетесь этого достичь — вам легко продолжать этим заниматься. И так происходит, я уверен, если ты занимаешься этим каждый день. Мы стараемся брать один день выходных, чтобы дать команде возможность расслабиться, но в принципе мы даем по шесть концертов в неделю. И тур никогда не заканчивается, потому что там, где заканчивается один тур, через пару дней начинается другой. [После американского турне мы отправляемся в Европу, в частности в Ирландию, и начинаем там сразу же; по-моему, у нас три дня выходных или что-то в этом роде, включая время в пути, чтобы туда добраться».







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