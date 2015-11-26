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GEOFF TATE : «Поддерживать форму в турах непросто»



GEOFF TATE в рамках недавнего интервью рассказал о том, как поддерживает форму в турне:



«Это на самом деле непростая задача — пытаться достичь некоего баланса, ведя образ жизни, склонный к излишествам. [Смеётся]. Эти разъезды и перемены часовых поясов, жизнь в аэропортах и поездах, питание в разных местах, чтобы объехать весь мир. Ваша диета всё время меняется, так что очень трудно оценить всё это. Я просто пытаюсь свести всё к чему-то простому, а именно к контролю за порциями. [Смеётся]. И у меня хороший аппетит — я люблю еду, люблю обедать и всевозможные рестораны, в которые можно пойти по всему миру; я люблю это. А потом вино — я фанат вина, поэтому мне всегда нужно пить вино с каждым приёмом пищи. И это тоже сказывается. Так что да, приходится соблюдать умеренность — пытаться держать всё это под контролем. Это работа на полную катушку. [Смеётся]».



Далее Tate отметил, что стереотипный «рок-н-ролльный образ жизни» никогда не был для него проблемой:



«Я никогда серьёзно не увлекался наркотиками и тому подобным, поэтому для меня это никогда не было проблемой. Другие люди боролись с этим. Для меня же мои наркотики — это еда и вино. [Смеётся]. Я люблю выпить. [Смеётся].



Когда вы идёте есть в ресторан, они не стремятся сделать вашу еду полезной для здоровья; они стремятся сделать её вкусной, чтобы вы захотели съесть больше. Поэтому они кладут туда всякие вредные вещества, которые следует держать под контролем. Но рестораны не для этого. А лично я путешествую двести с лишним дней в году, и именно там я постоянно ем — в ресторанах».







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