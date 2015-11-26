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Geoff Tate

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10 фев 2022 : 		 GEOFF TATE: «Поддерживать форму в турах непросто»

31 янв 2022 : 		 GEOFF TATE: «За воссоединение QUEENSRŸCHE предлагали неприлично много»

27 янв 2022 : 		 GEOFF TATE — о сохранении вокала

13 дек 2021 : 		 MICHAEL SWEET отказался работать с GEOFF'ом TATE'ом

12 дек 2021 : 		 GEOFF TATE зовёт в Италию

6 дек 2021 : 		 GEOFF TATE: «Иду — не курю, сижу — не курю!»

28 окт 2021 : 		 GEOFF TATE в новом видео KURT DEIMER

23 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

14 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

9 окт 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

13 сен 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

5 сен 2021 : 		 GEOFF TATE — о Чарли Уоттсе

14 июн 2021 : 		 GEOFF TATE хочет записать идеальный по звучанию альбом

3 июн 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE

23 апр 2021 : 		 GEOFF TATE о вакцинации

7 апр 2021 : 		 GEOFF TATE — о впечатлениях от QUEENSRŸCHE

6 апр 2021 : 		 GEOFF TATE — о возможном туре QUEENSRŸCHE

2 апр 2021 : 		 GEOFF TATE о HEAR 'N AID: «Был напуган до коричневых штанов»

1 апр 2021 : 		 GEOFF TATE не спешит с биографией

25 мар 2021 : 		 GEOFF TATE: «Прогрессив-металла до QUEENSRŸCHE не существовало!»

24 мар 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GEOFF TATE

16 мар 2021 : 		 GEOFF TATE — об альбоме QUEENSRŸCHE "Frequency Unknown"

3 мар 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GEOFF TATE

2 мар 2021 : 		 GEOFF TATE выбирает музыкантов мечты

26 фев 2021 : 		 GEOFF TATE исполняет трек QUEENSRŸCHE

16 дек 2020 : 		 GEOFF TATE исполняет песню THE ROLLING STONES
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GEOFF TATE: «Поддерживать форму в турах непросто»



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GEOFF TATE в рамках недавнего интервью рассказал о том, как поддерживает форму в турне:

«Это на самом деле непростая задача — пытаться достичь некоего баланса, ведя образ жизни, склонный к излишествам. [Смеётся]. Эти разъезды и перемены часовых поясов, жизнь в аэропортах и поездах, питание в разных местах, чтобы объехать весь мир. Ваша диета всё время меняется, так что очень трудно оценить всё это. Я просто пытаюсь свести всё к чему-то простому, а именно к контролю за порциями. [Смеётся]. И у меня хороший аппетит — я люблю еду, люблю обедать и всевозможные рестораны, в которые можно пойти по всему миру; я люблю это. А потом вино — я фанат вина, поэтому мне всегда нужно пить вино с каждым приёмом пищи. И это тоже сказывается. Так что да, приходится соблюдать умеренность — пытаться держать всё это под контролем. Это работа на полную катушку. [Смеётся]».

Далее Tate отметил, что стереотипный «рок-н-ролльный образ жизни» никогда не был для него проблемой:

«Я никогда серьёзно не увлекался наркотиками и тому подобным, поэтому для меня это никогда не было проблемой. Другие люди боролись с этим. Для меня же мои наркотики — это еда и вино. [Смеётся]. Я люблю выпить. [Смеётся].

Когда вы идёте есть в ресторан, они не стремятся сделать вашу еду полезной для здоровья; они стремятся сделать её вкусной, чтобы вы захотели съесть больше. Поэтому они кладут туда всякие вредные вещества, которые следует держать под контролем. Но рестораны не для этого. А лично я путешествую двести с лишним дней в году, и именно там я постоянно ем — в ресторанах».

GEOFF TATE On Staying In





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