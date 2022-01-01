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GEOFF TATE исполняет альбом QUEENSRŸCHE



Видео исполнения GEOFF TATE'ом всего альбома QUEENSRŸCHE "Promised Land" на выступлении 28 августа в Белфасте доступно для просмотра ниже.















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