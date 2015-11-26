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GEOFF TATE — о сохранении вокала



GEOFF TATE в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, как более 40 лет сохраняет свой голос в форме:



«Всё дело в практике, правда (смеётся). Просто продолжаю заниматься. Это то, что нужно постоянно развивать, если ты певец. И я вообще считаю, что если ты не тренируешься, то становишься медлительным и теряешь форму. Поэтому нужно заниматься каждый день. Я практикую каждый день. Я стараюсь вести умеренный образ жизни, конечно, с некоторыми исключениями. Потому что я готовлюсь к круизу Monsters Of Rock в конце месяца, а это всегда исключение, потому что ты просто не можешь оторваться от вечеринки, она вокруг тебя [смеётся]».







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